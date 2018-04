Váratlan eseményekre is felkészült az ELI

Ennek értelmében a rendőrök, mentősök és tűzoltók a kutatóintézet területén olyan körülmények között gyakorlatozhatnak majd, amilyenek korábban nem álltak rendelkezésre. Ilyenek például az ipari környezetben elhelyezkedő nehezen megközelíthető helyek vagy a lézeres berendezéseknek is otthont adó úgynevezett tisztaterek. Ezekből a kutatási területen összesen 4000 négyzetméternyit alakítottak ki, ide egy porszem sem juthat be, mert már az is tönkreteheti az itt folyó kísérleteket, ezért ezekbe a helyiségekbe csak zsilipeken keresztül lehet bejutni. Biztosítani kell a folyamatos levegőcserét is, ezen az óránként egymillió köbméter levegő befújására alkalmas szellőztetőrendszer dolgozik.A katasztrófavédelem jóvoltából a kutatóintézet munkatársai tűzvédelmi foglalkozásokon vehetnek részt, míg a mentők egészségügyi tanfolyamot tartanak. Hódi Attila, az ELI-HU Nonprofit Kft. biztonsági vezetője hangsúlyozta, már az építkezés és a berendezések telepítése során mindhárom szervezettel kiváló együttműködést alakítottak ki, és a megállapodás kölcsönös előnyöket biztosít minden félnek. Ezen túl növeli az ELI-ALPS biztonságát, illetve a munkatársak és a szegediek biztonságérzetét.A lézerközpont részéről Balla Katalin pénzügyi vezető szignálta a dokumentumot, a mentősöktől Zentay Attila orvos igazgató, régiós vezető volt jelen, míg a rendőröket a megyei főkapitány, Piros Attila dandártábornok képviselte. A megállapodás a katasztrófavédelemmel is élő, de képviselőjük nem volt ott az aláíráson és az azt követő sajtótájékoztatón.