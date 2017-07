Váratlan fordulat: Mégsem bűnösök a szegedi plakátrongálók

Két évvel ezelőtt egyedüliként Szegeden vádolták bűncselekménnyel a két az ügyészség ekkor még ragaszkodott a plakátfestők bűnösségének megállapításához.



A másodfokú tárgyalást szeptemberre tűzte ki a szegedi bíróság, ám most a Csongrád megyei főügyészhelyettes a járási ügyészséget felülbírálva kezdeményezte azt, hogy a korábban megvádolt és első fokon el is marasztalt vádlottakat bűncselekmény hiányában mentsék fel.



A menedékkérőket támogató aktivistaként is ismertté vált Szalai Balázs és Kékesi Márk 2015 júniusában, Szegeden festette le a kormány akkor futó, "Ha Magyarországra jössz..." plakátjait. Mivel az összesített kár meghaladta az 50 ezer forintot, büntetőeljárás indult ellenük. Első fokon idén januárban a Szegedi Járásbíróság bűnösnek találta őket rongálás vétségében, és egy év próbára bocsátotta őket. A bíróság döntését az ügyész akkor tudomásul vette, a vádlottak felmentésért fellebbeztek.



Most váratlanul, miközben az országban az Orbán kormányt kritikusan ábrázoló, a Jobbik által kihelyezett plakátokat sorra festik át ismeretlenek, maga a vád kezdeményezte a büntető eljárás megszüntetését a szegedi aktivisták felmentését.