Varga Dani, hol vagy? 17 éve nem látta szegedi unokatestvérét Lilian

Illusztráció: Török János

– Én is Szegeden születtem, de négyéves koromban elköltöztünk. Viszont a nyarakat tizenhárom éves koromig a városban töltöttem, és rengeteget voltam Varga Dani nevű unokatesómmal. Később azonban sajnos elszakadtunk egymástól, és tizenhét éve nem találkoztunk – mondta lapunknak a jelenleg Budapesten élő Dienes Lilian A lány, aki most elhatározta, hogy megkeresi az unokatestvérét, a Facebookon kezdett neki a kutatásnak, de eddig nem járt sikerrel. Annyit kiderített, hogy a fiú szülei máig is valahol Tarjánban lakhatnak, a srácból pedig könnyen lehet, hogy azóta már biológus lett.– A nagymamáink voltak testvérek, de sajnos már egyikük sem él, ezért nem mentünk később Szegedre. Egyébként ebből is kiderül, hogy igazából csak másod-unokatestvérek vagyunk – mesélte a lány, aki – hogy könnyebb legyen a nyomára bukkanni – néhány dolgot elárult a rég nem látott rokonról.A fiút Varga Dánielnek hívják, apukáját pedig Tibornak. Dani körülbelül 30 éves lehet most, és valószínűleg a szegedi egyetemen tanult. Régebben barna haja volt, és félelmetes számítógépes játékokat játszott, amitől a 13 éves Lilian nem volt túl boldog.– Amikor pedig nyaranta még sülve-főve együtt voltunk, rengeteget jártunk strandra, és sokszor voltunk a sándorfalvi rokonoknál is. Jó lenne újra beszélni ezekről – tette hozzá Lilian.Arra a kérdésünkre, hogy miért éppen most kezdte keresni a fiút, Lilian azt válaszolta, hogy eddig is sokszor eszébe jutott, időnként a Facebookon rá is keresett, de nem találta.– Talán a kor változtatott meg. Így a harmincba lépve lehet, hogy szentimentálisabb lettem, de egyre többet gondolok rá – mondta.