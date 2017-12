Varga Soma szülővárosában alapítana céget - Szegedi repülőtervező sikere a NASA-nál

Varga Soma a NASA egyik tesztterepén, ahol a Hold és Mars leszállóegységeit is tesztelik.

Varga Soma szegedi repülőgépmérnök-hallgató és csapata első helyezést ért el a NASA amerikai űrügynökség és a DLR német repüléskutató intézet Design Challenge elnevezésű versenyén.A versenyen – idén először – nemcsak amerikai, hanem német diákok is indulhattak. Repülőtervüket bemutatták pár hete az Egyesült Államokban, a NASA Langley Kutatóintézetében dolgozó mérnököknek.

Varga Soma a győztes csapatban (jobbról a második).

– Óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy a NASA emberei időt szakítva ránk meghallgatták ötletünket, és díjjal jutalmazták – mondta a 25 esztendős fiatalember, aki Szegeden, a Ságvári-gimnáziumban végzett. Két német társával olyan hibrid repülőgépet tervezett, amely teljesíti az amerikai és a német űrügynökség 2035-re vonatkozó károsanyag- és zajszintcsökkentési elvárásait, miközben 300 utas szállítására képes. Ezt úgy érték el, hogy egyetlen hagyományos gázturbinás sugárhajtóművet és hat elektromos motort, szénszálas anyagokat képzeltek el bele.– Tavaly októberben költöztem ki Münchenbe. Budapesten végeztem a Műszaki Egyetemen mint járműmérnök, és mert Magyarországon nincs speciális mesterképzés az űr- és repülőmérnököknek, ráadásul az alapképzés után úgy éreztem, túl keveset tudok, az egyetlen lehetőség a külföldi mesterképzés volt. Mivel a bajor régió az európai űrmérnökök Mekkája, magától értetődött, hogy a Müncheni Műszaki Egyetem repülő- és űrmérnöki szakán folytatom – árulta el a fiatal mérnök.

Hozzátette, egy Madách általános iskolai osztálytársa révén jutott el gyerekkorában az Etelka sori repülőgép-modellező szakkörbe. Ott fertőződött meg a repülőkkel. Magukkal ragadták a szakkört vezető Liszkai Gyula egykori MHSZ-főpilóta történetei, aki a magyar repülés egyik legkiemelkedőbb személyisége. Soma is részese akart lenni annak a világnak. Az egykori MHSZ-főpilóta lett a tanítványa későbbi kiképző oktatója is, akivel később valóban a levegőbe emelkedhetett. És, jegyezte meg, aki egyszer belekerül a repülés világába, az futhat, de nem menekülhet.Lesz-e jövőjük a fiataloknak Amerikában? Varga Soma elmagyarázta, az Egyesült Államokban létezik egy törvény, miszerint az űr- és hadiiparban csupán amerikai állampolgár dolgozhat, így nekik Európában van helyük. Ugyanakkor éppen ez a jogszabály emeli még jobban az elismerésük rangját, hiszen nem amerikaiként részesülhettek a megbecsülésben. Ez, úgy látja, nem is baj, hiszen az európai repülőipar sok szempontból előrébb jár, csak kisebb a hírverése.Távolabbi terveiről elmesélte, jelenleg a hadiipar vonzza igazán, és reméli, hamarosan a diplomamunkáját is ebből írja. Valódi terve azonban egy saját vállalkozás a kisgépes világban, egy saját tervező és kivitelező cég, amit szíve szerint idehaza és elsősorban Szegeden szeretne megvalósítani.