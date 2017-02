Várják az égetni való gondokat

A szegediek egy része már papírra vetette, mitől szabadulna meg leginkább, illetve mire vágyik leginkább, majd a város kiszebábjára tűzte azt – mutatta sajtótájékoztatóján Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. igazgatója. Szombaton ugyanis elégetik a város kiszebábját a Szent István téri télbúcsúztatón – és ezzel a hagyomány szerint a rátűzött papírlapokkal együtt a gondok is füstté válnak. A banyával együtt füstté válik a hideg tél és a sok gond is.A fecnik tanúsága szerint van, aki a pluszkilóktól, más a főnökétől, rossz álmoktól vagy épp a náthától szabadulna. Volt, aki azt kívánta, hogy béküljön ki a lányával, és hogy ragadjon le a felesége nyelve. A télbúcsúztatón lesz fánkevő verseny, galambröptetés, busómaszkkészítés is. A kiszebábos felvonulás fél hatkor indul a Dugonics térről a Szent István térre, ahol hatkor meggyújtják a „gondterhelt" bábot. Addig még egy cédulán bárki ráírhatja gondját-baját, hogy elszálljanak egy varázsütésre.Gondterheltté vált a kiszebáb. A szegediek szeretnék, hogy elégetésével gondjaik is füstté váljanak. Fotó: Borbola Lilla