Várólista-bizottság dönt az indokoltságról: egy hónapot kell várni a PET-CT-vizsgálatra

Fotó: Karnok Csaba

– Két hete telefonáltak, hogy mehetünk PET-CT-vizsgálatra Debrecenbe. Az orvos szeptember végén írta rá a zárójelentésre, hogy erre szükség van – mesélte lapunknak családtagja történetét egy olvasónk. A vizsgálatot, amelyet azért kértek, hogy kiderüljön, vannak-e áttétek a beteg szervezetében, már nem végezhették el, mert időközben meghalt.– Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy első körben a bizottság nem látta indokoltnak a vizsgálatot. Mindenesetre négy hónapig tartott, mire eljutottunk volna a diagnosztikai központba, addigra viszont már késő volt – fogalmazott olvasónk, akit a behívó telefon nagyon felzaklatott.A PET-CT a jelenleg elérhető legmodernebb képalkotó berendezés, amely a vizsgált szövetek anyagcsere-folyamatait teszi láthatóvá. A módszert leggyakrabban a daganatos betegségek diagnosztikájában használják, segítségével a rosszindulatú elváltozások sok esetben hamarabb kimutathatók, mint más hagyományos vizsgálatokkal.A Szegedi Tudományegyetemen 2015 óta működtetnek ilyen gépet, sokáig azonban csak kutatási célokat szolgált. Az Affidea Diagnosztika Kft., mely az egyetem szerződéses partnereként a képalkotó diagnosztikus vizsgálatokat végzi a régió betegei számára, október 4-étől gyógyítási céllal is munkába állította a PET-CT-t. Olvasónk rokona egyébként nem ide kapott időpontot, őt egy másik céghez irányították.

A vizsgálatra országos, központi várólistát vezetnek, melyen jelenleg 1168-an vannak, ők március közepéig mindannyian sorra kerülnek. Csakhogy erre nem automatikusan kerülnek fel a betegek: miután az orvos kitöltötte a kérőlapot, azt a várólista-bizottsághoz juttatja el, amely szakmai döntést hoz a vizsgálatkérés indokoltságáról. Ha pozitív az elbírálás, a beteget beosztják valamelyik központba, ahonnan felhívják, és időpontot egyeztetnek vele. Szegeden jelenleg heti 2-3 napon végeznek PET-CT-vizsgálatokat, a legutolsó időpontot március 8-ára adták.Megkérdeztük a várólistát koordináló Országos Vérellátó Szolgálat sajtószóvivőjét, a vizsgálat kérésétől számítva a betegek mennyi idő után kerülnek fel a várólistára, illetve min múlik, hogy melyik centrumba irányítják őket, de eddig nem reagált megkeresésünkre.Egy biztos: bizottsági döntés után most átlagosan egy hónapot kell várniuk a betegeknek – az OEP-finanszírozás így teszi lehetővé a vizsgálatot. De be lehet jelentkezni költségtérítéses úton is: ha valakinek van 240 ezer forintja, szinte azonnal elvégzik.A tervek szerint egyébként áprilisra kialakítanak egy új rendszert, melyben kiszélesítik azok körét, akiknél igényelni lehet a PET-CT-vizsgálatot, bizonyos betegcsoportok esetén pedig automatikus lesz az engedélyeztetés. Az átalakítástól azt remélik, hogy könnyebben és gyorsabban lehet majd hozzáférni ehhez a drága vizsgálathoz.