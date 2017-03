Városnéző busszá lassult a helyközi járat

A buszok kényszerű ácsorgásait Jámbor Ferenc sem érti. Fotó: Kuklis István

– Mintha városnéző buszon ültünk volna – mesélte a Szeged–Kübekháza helyközi járaton szerzett élményeit Márti. A fiatal nő szombat délelőtt érkezett haza busszal a falujába. Tudja, hogy nagyon lassú a járat, de megszokni nem lehet.– Nem tudom, ki volt ez a langyos eszű, aki ezt kitalálta – dühöngött a menetrenddel kapcsolatban Jámbor Ferenc is. A férfi ritkán buszozik, szombaton is az unokájáért ment csak el. – Két-három perceket áll, csak mert idő előtt nem érhet a következő megállóba. Ez nagyon zavaró, főleg azoknak, akik időre mennének valahova. Akinek például egy csatlakozást kellene elérni, nyilván örülne, ha hamarabb beérne a busz. De nem lehet, mert akkor a sofőrt megbüntetik.

A Kübekháza–Szeged távolságot autóval 25 perc alatt lehet megtenni. Mivel Szőregtől végig 50-nel lehet csak közlekedni, az addig vezető hepehupás, kanyargós úton pedig senki nem tud száguldozni, gyakorlatilag nem kellene lényeges különbségnek lennie akkor sem, ha busszal utazunk ugyanezen a szakaszon. Csakhogy a menetidőt a Dél-Alföldi Közlekedési Központ (DAKK) közel 40 percesre szabta. És ezt a sofőrök be is tartják – arra hivatkozva, hogy máskülönben pénzbüntetést kapnak. Megnéztük, mégis hogyan lehet ilyen lassan elérni Szegedre: a busz után mentünk, és kiderült, hogy a településen kívül is 45-50-es tempót tartanak a sofőrök.A menetidőt egyébként az elmúlt időszakban kezdték el betartani a buszvezetők, a jelenségre viszont most már annyian panaszkodnak, hogy az ügy a kübekházi képviselő-testület elé került. Molnár Róbert polgármester pedig levelet írt a DAKK-nak, amelyben felhívta a menetrend észszerűségeire a figyelmet. – A Petőfi tér és a Mátyás utca közötti, alig 600 méteres szakasz megtételére 3 percet számolnak, ami még gyászmenethez is sok, és több olyan megállót is figyelembe vesznek a menetidőben, ahol szinte soha nincs felszálló – magyarázta a problémát a polgármester.Az ügyben megkerestük a DAKK kommunikációjáért felelős Mészáros Sándort. Elmondta, a meghirdetett menetrendet, a járatok közlekedési rendjét, az indulási időadatokat és megállóhelyi megállási kötelezettségeket az autóbuszvezetőknek kötelességük betartani. A menetrendtől eltérő közlekedés esetén az autóbuszvezetőkkel szemben minden esetben munkáltatói eljárást folytatnak le. – A társaság a Szeged–Kübekháza autóbuszvonal menetrendjének, menetidő-korrekciójának felülvizsgálatát már megkezdte. „Tekintettel azonban arra, hogy társaságunk a menetrend-módosításról önállóan nem dönthet, ezért kezdeményeztük a szükséges menetrend-módosítások egyeztetését és állásfoglalás céljából megküldtük a Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda felé. A jelzett autóbuszvonal módosítását minisztériumi jóváhagyás függvényében a soron következő menetrend-módosítás alkalmával, várhatóan április 1-jén tervezzük bevezetni" – válaszolta Mészáros Sándor