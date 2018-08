Várostrom és nyílzápor Ópusztaszeren - Galéria

A puszta közepén felállított vár látványa fogadta a péntektől vasárnapig Ópusztaszerre érkezőket a Magyarok Országos Gyűlésén. Ez volt ugyanis a helyszíne a háromnapos rendezvény egyik legnagyobb eseményének, a történelmi élőképnek. Ez történelmünk eseményeiből összeállított csatajelenetek sorozata, amely a honfoglalástól az 1848-49-es forradalom és szabadságharc koráig ölelte fel a magyar történelem és kultúra legfontosabb állomásait. Szombat délutáni közös tevékenységükkel hőseinkre emlékeztek az ország és Kárpátalja minden részéről érkezett hagyományőrzők. Összesen 1200 önkéntes építette fel a díszletet, míg a csatákban 1000 felnőtt és 300 gyermek vett részt, közel 300 lovas vágtatott a vár körül és körülbelül ezer íjász lőtt egyszerre, felelevenítette a múltat mintegy két órán keresztül.Szombaton kilátogatott a gyűlésre Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, aki köszöntőjében kiemelte:

Nemzetünk legfontosabb és egyben legszebb ünnepe előtt állunk, a mai világpolitikai változások egy határokat elmosó, globalizált társadalom jövőképét vetítik előre, amely a nemzetállamok számára komoly kihívást jelent. Olyan ezer éves értékek kerültek veszélybe, mint a család, a vallás, a nemzeti önazonosság intézménye.

Farkas Sándor a térség országgyűlési képviselője hozzáfűzte, ahogy a magyarság eddig is, úgy a jövőben is képes lesz a megújulásra, arra, hogy alkalmazkodjon az új viszonyokhoz és megfelelő válaszokat tudjon adni az új kihívásokra.A rendezvény első két napján mintegy 60 ezren vettek részt, akik közel 600 programból válogathattak. Jöttek Dunakesziből, Szombathelyről, Romániából és Szerbiából, ám kanadai magyarok is érkeztek a MOGY-ra. - 12 sátorban 260 előadás zajlik három nap alatt, ebben változatos témákkal várjuk az érdeklődőket, érkeztek előadók Japánból és a Yale egyetemről is. Történelmi témákon át a geopolitikáig, a családon keresztül sok témát érintünk – mondta Litkei Máté, a rendezvény főszervező helyettese. Múltunkat betyár és ősmagyar ruhákba öltözött hagyományőrzök mellett, Bugár György kisbíró is igyekezett feleleveníteni. Ő Dunaszerdahelyről érkezett, és a helyi híreket dobolta ki. Több tucat helyszínt jár körbe, így adva közre a friss információkat. Mint mondta Felvidéken falunapokon még vállal ilyen feladatot, a civil életben vállalkozóként dolgozó György.Emellett ökumenikus istentiszteletek, főző programok, gyalogos és lovas zarándoklatok és veterán autó bemutató is színesíti a rendezvényt. A szervezők szerint az ország legnagyobb kézművesvására is itt zajlik. Kiemelten figyeltek arra, hogy magyar termelők, magyar minőségi áruit találjuk meg itt. Így mézek, szörpök, lekvárok mellett lószőrből, bőrből és nemezből készült termékek közül is válogathattunk.