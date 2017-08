Vasalótalpból is készülhet Szent Korona, bizonyította be a sándorfalvi karosszérialakatos

Fotó: Török János

– Kétszer láttam élőben a Szent Koronát, annak kisugárzása van – Szécsi István Sándorfalván évtizedeken át fényezte az autókat, karosszérialakatos és villanyszerelő is volt. Pár évvel ezelőtt leszázalékolták, azóta forgatja a fejében a Szent Korona másolatának az elkészítését. Persze nem aranyból és drágakövekből, hanem a réz legnemesebb ötvözetéből, ahogy a férfi magyarázza.

Szécsi azt vette a fejébe, hogy elismertetné a flexszel, csiszolással, polírozással trombitarézből készült koronát másolatnak – egyébként kellékei, a jogar és az országalma is hasonlítanak az eredetire.

Házi kiállítás

Hokedlin csiszoltam

Fotó: Török János

– Csiszoltam, políroztam – Szécsi István házuk egyik szobáját kiállítóteremnek rendezte be, itt mutatja nekünk is azt a két „garnitúrát", amit már elkészített. A szobában csak néhány fotel áll, középen pedig egy vörös bársonyos terítővel leterített asztalon a két korona. A szoba fal melletti polcain hever a jogar, az országalma.– Nem műanyag, nem papír – bizonygatja Szécsi, hogy nem gagyi a munka. – Itt ez a vasaló, ennek a talpa rézből van, legalább tízezer forintba került – Szécsi István sorra veszi elő a szerszámos szekrényből azokat az anyagokat, kellékeket, amelyeket a koronák elkészítéséhez felhasznált. Egy tálból egy halom bizsut önt az ágyra, amelyekből az ékszergyantából öntött darabok gurulnak szét.

Koronaőrök

– Üvegeket festettem apró ecsetekkel – Szécsi nemcsak flexszel dolgozott, de a festékeket is mutatja, amelyek a szekrényében sorakoznak.Az is kiderült, hogy Szécsi nagyon régóta forgatja a fejében, hogy elkészíti a Szent Korona mását, egy már évekkel ezelőtt elkészült, de az silányul sikerült, a mostani két műre azonban már büszke a sándorfalvi férfi.– Ópusztaszeren voltam, ott hallgattam a Koronaőrök Egyesülete elnökének előadását – magyarázza Szécsi István, honnan is kapott lendületet a munkája.Szécsi István korábban is megmutatta a városban, hogy nem csak a karosszériákhoz ért, a közelmúltban a templom hátsó falán lévő első világháborús emléket újította fel. Az idei városnapokon díjat is kapott a Sándorfalva közművelődéséért folytatott tevékenységéért.