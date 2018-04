Vasárnap 19 óráig választhatunk

Pótolhatjuk okmányainkat

Vasárnap is kérhető mozgóurna

Lesz-e tumultus a Tömörkénynél?

Rendkívüli ügyeletet tartunk

A szavazófülkék már pénteken a helyükre kerültek a Csongrád megyei 3-as választókerülethez tartozó Sándorfalván, ahol 9 szavazókörben várják vasárnap a lakosokat, továbbá Dócon két helyszínen. Bánfi Margit jegyző lapunknak azt mondta, az épület jellegétől függött a szavazókörök berendezésének sorrendje. Az oktatási és nevelési intézményekben csak az után kezdtek az önkormányzati cég munkatársai, miután a gyerekeket hazavitték.Vasárnap reggel 6 és 19 óra között a szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel és rendelkezik érvényes okmánnyal – például személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal –, amellyel igazolja személyazonosságát.Ezenfelül a lakcímkártyát is ellenőrzik, lejárt okmányokkal nem lehet voksolni. Még visszaléphetnek Csongrád megye 4 egyéni választókerületében összesen 46 jelöltet vettek nyilvántartásba. A szentesi központú 3-asban van a legtöbb képviselő-aspiráns, szám szerint 15, s ez az egyetlen olyan körzet a megyében, ahol független jelölt is megméreti magát, illetve itt egy fő már visszalépett vagy visszavonta jelöltségét.A szegedi központú 1-esben jelen állás szerint egy tucat jelölt közül lehet választani, a kettesben pedig 8-an indulnak. A hódmezővásárhelyi 4-esben 11 jelöltet vettek nyilvántartásba, tegnap egyikük bejelentette visszalépését egy másik javára, ám ez lapzártánkkor még hivatalosan nem jelent meg a Nemzeti Választási Iroda oldalán.Ma 11 óráig azonban még bárki visszaléphet a jelöltségtől. A határidőt a Nemzeti Választási Iroda a szavazást a legkorábban indító külképviseleti szavazókör megnyitásának időpontjához igazítva állapította meg. Új szavazólapokat azonban már nem nyomtatnak, a visszalépő jelölt nevét lehúzzák a lapról, és a jelölt kieséséről a szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen is tájékoztatja ez embereket.Nem kell aggódnia annak sem, akinek lejártak az okmányai, ma és holnap 7-től este 7-ig nyitva lesznek a kormányablakok, igaz a korábbi tájékoztatással ellentétben Szegeden nem mind a három, csak a központi, Rákóczi téri épületben fogadják az ügyfeleket. A rendkívüli nyitvatartás idején kizárólag a lejárt okmányok pótlását végzik.Akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, netán fogva tartásuk miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, igényelhetnek mozgóurnát. A szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni mozgóurnát, de érdemes tudni, hogy ha valaki kényelmi szempontból tenné ezt meg, azt visszautasítják. Ha a mozgóurna iránti kérelmet az érintett saját kezűleg aláírta, az iratot bárki beviheti a szavazóhelyiségbe, nem fognak tőle meghatalmazást kérni.Amennyiben valaki vasárnap nem a lakóhelyén tartózkodik, de egy másik településen szeretne szavazni, tegnapig elintézhette az átjelentkezését. Az érintettek számára szavazókört is kijelöltek, Szegeden – akárcsak négy éve – a Tömörkény-gimnáziumban voksolhatnak. Bár 2014-ben megerősített, azaz nagyobb létszámú választási bizottság fogadta az embereket, hosszú sorok alakultak ki.Tisztelt olvasóink! Amennyiben a választásokkal kapcsolatban bármilyen észrevételük, tapasztalatuk van, netán rendkívüli eseménynek lesznek tanúi, osszák meg velünk! Választási ügyeletünket vasárnap 8 és 19 óra között hívhatják, a 30/398-5413-as számon.