Vasárnap egy órával többet alszunk - 2021-ben szűnhet meg az óraállítás egész Európában

Kevesebb hasznot hoz, mint amennyit árt?

Kispál András szerint jobb, ha nem az órához szabjuk a bioritmusunkat. Fotó: Török János

10-ből 9 magyar eltörölné

A télit tartanák meg

Téli vagy nyári?



Ha Magyarország a nyári időszámítást választja az új rendszerben, akkor december végén és január elején nagyon későn, 8 óra 30 perc körül kel majd fel a nap, cserébe viszont nem lesz olyan nap az évben, amikor sokkal korábban menne le a nap, mint délután 5 óra. Téli időszámítás alkalmazása esetén felkészülhetünk nyáron a hajnal 4 előtti napfelkeltékre – írja a portfolio.hu.

– Mindig ugyanakkor kelek, függetlenül attól, hogy éppen mennyit mutat az óra, mivel kötetlen munkaidőben dolgozom. Szóval engem kevésbé érint az óraállítás. Viszont az Élettani Intézet kutatójaként a fiziológiai hatásaival tisztában vagyok: ha van rá lehetőség, jobb, ha a bioritmusunkat nem az órához igazítjuk, mert az megviseli az embert – mondta a Dóm téren megszólított Kispál András, amikor arról kérdeztük, támogatja-e, hogy eltöröljék az évi kétszeri óraállítást.A fiatalember az eltörlés mellett van, bár azt megjegyezte, ennek gazdasági hatásaival nincs tisztában.Szombatról vasárnapra virradó éjjel lép életbe a téli időszámítás: 3 órakor 2-re kell visszaállítani az órákat. Így most egy órával többet alhatunk, amit majd tavasszal, március utolsó vasárnapján „vesztünk el".Úgy tűnik azonban, már nem sokáig kell ide-oda állítgatni az órákat, mivel az Európai Bizottság (EB) is eltörölné az 1980-as években bevezetett nyári és téli időszámítást.Annak idején a bevezetésüket azzal magyarázták, hogy a lakosság szokásos ébrenléti ideje – amit a reggel hét és este tíz óra közötti időszakra tettek – minél inkább egybeessen a természetes világosság idejével, így ugyanis villamos energiát lehet megtakarítani. Az óraátállítás azonban szakértők szerint mára sokat vesztett jelentőségéből: több tanulmány is arra jutott, hogy ma már elenyésző mértékű energiamegtakarítást jelent, miközben az emberek egyre többet panaszkodnak negatív egészségügyi hatásaira.A Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. tegnap ugyanakkor azt közölte, még ma is egy közepes méretű magyar város teljes fogyasztásának megfelelő villamos energiát spórolunk meg évente az óraállítással, tavaly például 80 gigawattórányit.Ha valóban eltörölnék az óraállítást, csak egyféle időszámítás lenne egy-egy tagállamban: az, amelyiket egy adott ország választ. Az óraállításról és a kétféle időszámításról online európai konzultációt is indított az EB júliusban, amelyre augusztus közepéig 4,6 millióan válaszoltak. 84 százalékuk az óraállítás eltörlését támogatta. Magyarországon 90 százalék volt ez az arány. Az eredmények tükrében az EB már jövőre bevezette volna, hogy áttérjünk az egyféle időszámításra, de ezt végül 2021-re halasztották.Szakértők szerint nálunk az óraállítás előtt is érvényben lévő téli időszámítás állandósítása lenne az optimális – amely időzónához egyébként is tartozunk –, így a jelenlegi tervek szerint nálunk 2021. október 31-én kellene utoljára órát állítani. Az Unió magországainak többsége a nyárit vezetné be, így ott 2021. március 27-étől lenne állandó időszámítás.– A télit kellene meghagyni, úgy reggel sosem lenne nagyon sötét – mondta Lovas Attila, aki megjegyezte, őt egyébként nem viseli meg igazán az óraállítás. – Egy amerikai útnál a jetlaget (időeltolódást – a szerk.) sokkal inkább megérzem: két nap, mire alkalmazkodik hozzá a szervezet – tette hozzá a férfi. Párja, Balogh Andrea szerint főleg a gyerekeket viseli meg az óraállítás, ha mondjuk egy órával korábban kell kelni vagy lefeküdni. A másik negatívuma, hogy macerás ez az ide-oda állítgatás, egyszerűbb lenne az élet nélküle.