Vasárnap is három óra a várakozás Röszkénél, de azt is elmondjuk merre érdemes kerülni

Röszkén mind az autópályán, mind pedig a közútihatárátkelőnél hosszú várakozási időre kell számítani. Röszkén ez az idő már három óra. A közúti átkelőnél már a körforgalomig ér a sor. Tompa felé sem célszerű kerülni, ott is hamarosan várható, hogy megnövekszik a várakozási idő.



A kisebb határátkelőknél is minimum egy órára kell számítani, így például Tiszaszigetnél is. Legjobb esély a gyors átkelésre Bácsalmásnál és Hrecegszántónál van. Ehhez viszont nagyot kell kerülniük az aitósoknak.