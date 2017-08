A hitközség elnö étől azt is megtudhattuk, hogy a biblikus kert kialakítása is előrehaladott állapotban van, de a növények kiültetésével megvárjá a legkedvezőbb október-novemberi időszakot. Az eredeti tervek alapján előreláthatólag 24-28 féle növényt telepítenek, melyek özött tiszafa is lesz, és szakavatott kertész gondozza majd.

Elkészült a zsinagóga 950 millió forint érté ű ülső rekonstrukciója. Ennek a történelmi jelentőségű nagy felújításnak az átadása összekapcsolódik az idei XIII. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál megnyitójával – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján a Szegedi Zsidó Hitközség elnö . Lednitzky András ismertette, árnap délután fél 5-kor Sonkodi Rita szegedi festőművész Kupolá című kiállítását nyitjá meg, majd 6-kor kezdődik a hivatalos átadó ünnepség.A ceremónián a kormány is épviselteti magát, de még nem özölté , ki érkezik. öszöntőt mond az ünnepségen Heizler András, a Mazsihisz elnö , visszajelezte részvételét az izraeli nagykövet és az amerikai ügyvivő, valamint ott lesz Botka László polgármester.A öszöntő után fellép Illényi Katica, Illényi Csaba és Sárik Péter együttese. A önnyű-, komoly- és zsidó zenét többek özött olyan nevek épviselik még az egyhónapos programsorozatban, mint Koncz Zsuzsa, Kern András, a Trio Artus, a Szegedi Szimfonikus Zenekar és Csanádi László orgonaművész. A ísérőrendezvények özött szerepelnek további kiállítások és tudományos konferenciá . A fesztivált -én hagyományos izraeli vacsoraest zárja. Bővebb információ ahonlapon elérhető.