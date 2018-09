Vasárnapig a boré a szegedi Dóm tér, szüreti felvonulással indult a fesztivál - fotók

A csütörtöki program

Ma a Sever Étterem színpadán 19 órakor Bereczki Zoltán kezd, akit 21.30-kor Várkonyi Tibor követ. Az Árkád Szeged színpadon 17 órától a Dreamgirls!, majd 19.30-tól a Smink zenekar koncertje szórakoztatja a közönséget.

– Nehéz, de szép évjárat előtt vagyunk. Szeretném, ha Bács-Kiskun megye székhelye Szeged lenne, de mivel ez lehetetlen, ezért azt kívánom, hogy Kecskemét nőjön fel ehhez a színvonalhoz

Makóról jöttek Ásósért

A szegedi fesztiválok elmaradhatatlan résztvevője, Magyarország első cigányvendéglőjének tulajdonosa, Ásós Géza is kint van a Dóm téren. Étterme, a Kira november elején ünnepli hetedik születésnapját, amit a békési sportcsarnokban rendeznek. A korlátlan étel- és italfogyasztást kínáló bulira az első jegyeket a Bor téren adta el a vendéglátós. A makói Tomai Jenő párjával csak azért jött be Szegedre szerda este, hogy megvegyék a belépőt a bulira.

– Nagyon szörnyen érezzük magunkat ebben a környezetben – mutatott körbe viccelődve a Bor térré változott Dóm téren szerda délután Oszlánczi Gábor, aki kollégáival látogatott ki Szeged őszi borfesztiváljára. Az egészségügyben dolgozó csapat munka után azonnal a fesztiválra sietett. – Mindannyian visszatérő vendégek vagyunk, de együtt most vagyunk itt először. A lányok édesszájúak, ezért ők édes bort isznak, én egy Irsai Olivér nagyfröccsöt – mutatta. A vidám csapat a borokhoz sült kolbászt és grillezett csirkemellet falatozott.Ahogy a tér egyre nagyobb részére vetült árnyék, úgy nőtt a tömeg. Közben a Széchenyi téren a hagyományos szüreti felvonulás résztvevői – a borlovagrendek és különböző néptánccsoportok tagjai – készülődtek. A menet a Klauzál téren megállt táncolni, majd az egyik Dóm téri színpadon tartották a rendezvény hivatalos és ünnepélyes megnyitóját.– Nyolc évvel ezelőtt gondoltuk, hogy ha a nyarat a Széchenyi téren, Magyarország egyik legnagyobb borfesztiváljával kezdjük, akkor zárjuk a nyarat is egy borfesztivállal. Szeged amellett, hogy fesztiválváros, az egyik legnépszerűbb turisztikai célállomások egyike. Jó idő lesz, minden adott ahhoz, hogy remekül érezzük magunkat – fogalmazott Botka László, Szeged polgármestere, majd jó szórakozást kívánt.A borászok nevében Szentpéteri Attila kiskőrösi borász köszöntötte a látogatókat. Mint mondta, a 2018-as év próbára tett minden borászt.– méltatta a szegedi borfesztiválokat a szőlősgazda.A Bor tér szervezője, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója, Németh István azt mondta, öröm látni, hogy már az első napon megtelik a tér emberekkel. – A jó idő, a finom falatok, a muzsika, a jó italok és a legfontosabb hozzávaló, a jó társaság is adott ahhoz, hogy kellemes öt napot töltsünk együtt – mondta az ügyvezető, majd néptáncosok szórakoztatták az addigra majdnem zsúfolásig telt Dóm tér közönségét.A vasárnapig tartó borfesztiválon prémium borok, kulináris specialitások, különleges zenei programok, gasztro- és kézműves kiállítók várják a látogatókat. Idén is több mint 110 pincészet képviselteti magát a Bor téren, mellettük pedig további mintegy 60 kiállító képviselteti magát finom falatokkal. Szombaton és vasárnap a Szellemi Kulturális Örökség Napjai programsorozat részeként hagyományőrző táncbemutatókat tartanak, az Aradi vértanúk terén szombaton és vasárnap pedig bemutatkoznak a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő örökségek.