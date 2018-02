Vasorrú bábák lepték el a kolbászillatú Petőfi-telepet - galéria

Sült kolbász és pálinka illata lengte körbe a Petőfi-telepi Művelődési Házat és környékét szombaton. Akkor rendezték az ötödik Böllérnapot, és a télbúcsúztató farsangi mulatságot. Tudósítónk nem sokkal kilenc óra után ért a helyszínre, amikor már javában töltötték a sütni való kolbászokat. Jarabekné Treplán Mariann, a művelődési ház igazgatója a Délmagyarországnak elmondta, hogy összesen húsz csapat jelentkezett a kolbászkészítő versenyre, ők már kora reggel óta dolgoztak a ház udvarán felállított sátrakban. A sátrak egyébként később jó szolgálatot tettek, mert leszakadt az ég, és szinte egész nap esett az eső.– Idén összekapcsoltuk a kolbászkészítést a télbúcsúztató farsangi mulatsággal. Azért mert Petőfi-telep lakóinak elég volt a télből, a hidegből. Várjuk és felkészültünk a megújulásra, a tavaszra. Finom fánkokat kóstolunk, megválasztjuk a legszebb Böllért, sőt arra is fény derül, hogy Petőfi-telepen ki készíti a legfinomabb kolbászt és töpörtőt. A Petőfi-telepi Művelődési Ház pedig ezzel a rendezvénnyel kapcsolódik az országos Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz – tette hozzá a hölgytársaival együtt boszorkánynak öltözött igazgatónő.– Száz éves családi recept alapján készítjük a kolbászt, de most egy kicsit újítottunk, így kipróbáljuk a gombás-vörösboros változatot, de egyelőre csak két kiló ilyet sütünk, mert nem tudjuk milyen lesz – ezt már Pál István mondta, aki családjával nevezett a versenyre.A kolbásztöltés körülbelül délig tartott, utána a jelmezbe öltözött és már jóllakott telepiek elégették Illést a kiszebábot, remélve, hogy ezzel is megsürgethetik a tavasz érkezését.