Vastag por fedte a porral oltókat a társasházakban

– Egy éve még biztosan volt porral oltó a villanyórák szekrényében – mondta Csóti Andrásné Kati a Roosevelt téri tíz emeletes Égő Arany- házban.



A társasházakban nem, csak az azokban működő üzletekben kötelező tartani porral oltót. Hajas Tamáséknak is van ilyen készülékük a Csongrádi sugárút 59. alján működő papírboltban. Fotók: Kuklis István



A nyugdíjas asszony 25 évig volt a társasház házfelügyelője. Az ezredfordulón mondott le

a posztról. Házfelügyelőként mindig figyelt arra, hogy a társasházban minél több porral oltó készülék legyen, amit szakemberekkel rendszeresen ellenőriztetett. Kati lement az alagsorba, de porral oltót ott sem talált.



– Talán a pincébe vitték le a készülékeket, nehogy ellopja valaki. Na de oda nincs is kulcsom – magyarázta. A társasház bejáratánál kifüggesztett tűzvédelmi házirendben az olvasható, hogy tűz esetén „A tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló eszközökkel, amilyen például az oltópokróc és a tűzoltó készülék". Kati csak az emeletek közötti hő- és füstelvezetőt tudta megmutatni, amit tűz esetén kell meghúzni: ez nyitja ki a legfelsőbb szinteken levő ablakokat



. – Múltkor néztem a negyedik emeleten, hogy mintha nem lenne jó az összeköttetés a zsinórok között. Nem tudom, működik-e – tanakodott.



A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint nem előírás a társasházakban porral oltót tartani, de egy társasház alján működő bármilyen profilú üzletben a tűzoltókészüléknek kötelező tartozéknak kell lennie.



A különböző társasházi közös képviseleteket kínáló internetes oldalakon azt írják, hogy a közös képviselők intézkedhetnek lakóközösségi felhatalmazás után porral oltók beszerzéséről, amit ajánlatos minden második emeleten elhelyezni.



A Gyík utca 23/B szám alatti ötemeletes panelben tavaly januárban – ahogy írtuk (2016. január 18.: Csúnya konyhatűz volt a Gyík utcában, lakhatatlanná vált a két hónapja szigetelt panel) – nagy tűz keletkezett a konyhában.



– Nem lett emiatt több poroltó a házban. Egy van a pincében, de ez már akkor is megvolt – mondta Anaya Abdelhamid. A férfi kinyitotta nekünk a tároló ajtaját – a poroltó más használati eszközökkel körbepakolva porosodott a földön, gyártási évét vagy felülvizsgálatának dátumát nem láttuk rajta.



A porral oltók élettartama 20 év, és évente kell hitelesíteni őket. – Sok tűzesetről hallani a hírekben. Nemrég döntöttem el, hogy veszek otthonra egy porral oltót, hiszen amikor még gyrososként dolgoztam, akkor is volt az üzletemben – mondta Anaya.



A Csongrádi sugárút 63.-ban az elmúlt években két lakás is kigyulladt, de tűzoltókészüléket csak a 7.-en láttunk a sarokba támasztva – a Gyík utcaihoz hasonlóan vastag por fedte. Az 59. és a 61. számú házakban látható helyen nem találtunk készüléket.



A 61. szám alatt élő egyik lakó először azt mondta, hogy természetesen van porral oltó a házban, de annak csak hűlt helyét találta. Nem tudta, mi lett vele, ellopták vagy máshová vitték. A házirendek itt is alapvető társasházi eszközként számolnak a készülékekkel.



A Csongrádi sugárút 59.-ben működő papír-írószer üzletben – az előírásoknak megfelelően – találtunk porral oltót. – A saját biztonságom érdekében kettő is van belőle. Szerencsére még nem kellett használni – mondta az üzletvezető.