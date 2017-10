Vasúttal kötnék össze Rijekát és Konstancát: megvan az építési engedély a vasútra Szegedtől a határig

Nagy falat hiányzik. Szeged és Temesvár között a szegedi déli Tisza-hidat is újjá kell építeni.

Fotó: Kuklis István

– Megkapta a MÁV az építési engedélyt a szegedi rendező pályaudvart, Röszkét és az országhatárt összekötő vasútvonal felújítására. Ezzel egyedülálló ez a szakasz, mert Európában nincs még egy ennyire előrehaladott állapotban lévő határon átnyúló vasútvonal-fejlesztés – tudtuk meg Csókási Esztertől. A DKMT Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője elmondta, ez annyit jelent, ha a vasúttársaság elkezdené a munkát, bármelyik pillanatban megteheti.Megírtuk, a határon áthaladó vonatokat, később pedig a Szegedet Röszkével összekötő járatot két éve a menekültáradat miatt szüntették meg ( 2017. október 2.: Újranyitnák a Szeged–Szabadka vasútvonalat ).

Feltámadhat a röszkei vasútállomás is. Fotó: Karnok Csaba

Ha a felújított részt újranyitnák, a 160 kilométer per órás sebességgel közlekedő gyorsvonattal akár félóra alatt át lehetne érni Szegedről Szabadkára.A pénz is rendelkezésre áll, hiszen a Magyar Közlöny augusztus 28-i számában megjelent kormányrendelet szerint uniós forrásból idén 7 milliárd forint, 2020-ig pedig még 44 milliárd forint fordítható Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged, Szabadka elővárosi közlekedésére. Ez ugyan a tramtrain fejlesztésére szolgál, ám a Szeged–Szabadka normál vasútvonal ugyanezen a vágányon megy majd.Az ügyvezető azt is hozzátette, elkezdték tervezni ennek a szakasznak a folytatását a vajdasági kormánnyal együtt ugyancsak uniós támogatással 1,1 milliárd forintból Szeged és Baja között. Ezen belül Szabadkától Bácsalmásig kellene új pályát kiépíteni, mert azt a múlt században felszedték. Bácsalmástól Bajáig azonban elég lenne a meglévőt fejleszteni. A következő lépés a Dunántúlon a Baja–Gyékényes, országhatár szakasz átépítése lenne.Miért fontos ez a Csongrád megyeieknek? Azért, mert ez annak a lehetséges nemzetközi vasúti korridornak a része, amely összeköti az Adriai-tengert a Fekete-tengerrel Rijeka és Konstanca között. Egyúttal összefogná két folyó, a Tisza és a Duna folyami és vasúti szállítási útvonalait.

Ehhez azonban a régóta hiányolt Szeged–Temesvár vasútvonalat is helyre kellene állítani. Egyik települést a másikról most kerülővel lehet elérni 6-7 óra alatt, gyorsvonattal viszont egy órára csökkenthető lenne az út. Ennek a problémának a megoldását a szegedi déli Tisza-híd hiánya akadályozta. A közeljövőben ez az akadály is elhárul, hiszen, megírtuk, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. a Szeged–Makó elővárosi közlekedés fejlesztésének terveire is kapott 1,27 milliárd forintot, amiben pedig benne van a szegedi közúti–vasúti híd építése.Érdeklődtünk a MÁV-nál, mikor tervezik elkezdeni az építkezést, és mikorra várható a felújított vonal újranyitása. Eddig nem érkezett válasz. Amint befut, közzétesszük.