Vasvillával döfték le a szomszéd puliját, felfüggesztettet kaptak

Mit mond a törvény?



A 2013. július 1-jétől hatályos törvény két év szabadságvesztést helyez kilátásba azok számára, akik úgy bánnak az állatokkal, hogy az alkalmas azoknak maradandó egészségkárosodást, illetve pusztulásukat okozni. Három év szabadságvesztés pedig azért járhat, ha egy állatnak különös szenvedést okoz valaki, illetve több állat egészségkárosodását, pusztulását idézi elő.

A tiszaszigeti férfit nyolc, a vasvillát a férje kezébe adó asszonyt hat hónap szabadságvesztésre ítélte a bíróság. A büntetést felfüggesztették, de az ítélet még nem jogerős.Tavaly májusban a szomszédjukból átszökő pulit szúrta le vasvillával a férfi. Lapunkban a tárgyalás kezdetekor megírtuk , hogy a tiszaszigeti házaspár birkákat tart, a szomszédból átszökő két puli az ő állításuk szerint az állatokat nemcsak hajtotta, de harapdálta, kisebb sérülések is lettek a birkákon. A házaspár azt mondta, a pulik "sokkolták a birkákat".Ezt nem tudta az egyébként diplomás házaspár kellően bizonyítékkal alátámasztani, mint ahogy azt sem, hogy véletlenül szúrta torkon a férfi a terelőkutyát, amely elpusztult két nappal azután, hogy a vasvillával földre kényszerítették. A puli sebesülten elvonszolta magát a másik szomszédhoz, ők értesítették a kutya gazdáját és az állatorvost. A sérült kutyán az állatkórházban sem tudtak segíteni. A birkáknak és a férfinak nem esett baja.A másik szomszéd is követte az eseményeket a kert végéből, és ő nem látta, hogy rátámadtak volna az ebek a férfira. – Amikor leszúrta vasvillával, azt nem bírtam nézni, elfordultam – magyarázta a szomszédasszony. – Hallottam, hogy vonyít a kutya – idézte fel a nő korábbi cikkünkben, és azt is elmesélte, hogy a pulik hozzájuk is többször átszöktek, de két kisgyermekét sosem bántották.