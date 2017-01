Vasvillával szúrta torkon a pulit a mérnök

Akár három évet is kaphat



A 2013. július 1-jétől hatályos törvény két év szabadságvesztést helyez kilátásba azok számára, akik úgy bánnak az állatokkal, hogy az alkalmas azoknak maradandó egészségkárosodást, illetve pusztulásukat okozni. Három év szabadságvesztés pedig azért járhat, ha egy állatnak különös szenvedést okoz valaki, illetve több állat egészségkárosodását, pusztulását idézi elő.

Horror az udvarban

A pulik gazdája és a szomszéd másképp látja

Vér nélkül is rendezhették volna

– Hozom a vasvillát – idézte a feleségét a szomszéd pulijának leszúrásával vádolt tiszaszigeti mérnök. Még tavaly tavasszal szökött át a szomszédban lakó férfi két kutyája, akik többször is átbújtak már a kerítésen az állatokat tartó házaspárhoz. Ezúttal véresen végződött az összecsapás: az egyik puli megsérült, a másik elpusztult. A házaspárra akár szabadságvesztést is kiszabhatnak, ha bebizonyosodik, hogy nem volt indokolt az önvédelem.– A cserépléccel ütöttem – vallotta az elsőrendű vádlott. Mint kiderült a férfi vallomásából, a szomszéd pulijai többször átbújtak már a kerítésen, kergették a birkákat, olyan is előfordult, hogy azok megsérültek. Ezzel magyarázta a férfi, hogy miért kapott először a cserépléc után, amely az ütlegelés közben ripityára tört.A mérnök szerint a kutyák vicsorogtak rá, tovább üldözték a birkákat is. Ezért szólhatott a felesége, hogy hozza a vasvillát. A közgazdász végzettségű feleség, aki az ügy másodrendű vádlottja, megerősítette férje szavait. Ezek szerint a férfi a gyerekük miatt letompított végű vasvillával csupán leszorította a földre az egyik pulit, majd átdobta a kerítésen. A másik, szintén megvert kutya kiment a kapun. A házaspár gyermeke is végignézte a fél órán át tartó horrort.– A kert végében cigiztem – magyarázta a másik szomszéd, hogy miért követte végig az eseményeket. – Amikor leszúrta vasvillával, azt nem bírtam nézni, elfordultam – magyarázta a szomszédasszony. – Hallottam, hogy vonyít a kutya – idézte fel a nő, aki azt is elmesélte, hogy a pulik hozzájuk is többször átszöktek, de két kisgyermekét sosem bántották. Azt a fiatal nő nem látta, hogy rátámadták volna az ebek a férfira. Kiderült, sem a birkáknak, sem a férfinak nem esett baja.A pulik gazdája az eset idején nem volt otthon. Az egyik kutyája hazament, látta, hogy ellátták a baját, ekkor átment a házaspárhoz, érdeklődött, hogy érte-e őket kár. Ekkor még békesség volt, a másik puli még nem keveredett haza. A másik szomszéd vallomásából derült ki, hogy náluk keresett menedéket a súlyos állapotban lévő kutya, akihez az állatorvost is kihívták. Ő úgy ítélte meg, hogy a pulit kórházba kell vinni. Ez meg is történt, de már nem tudtak rajta segíteni.– Én vagyok a hibás? – kérdezett vissza az elsőrendű vádlottként meghallgatott növénytermesztési mérnök, amikor arról kérdezte a bíró, hogy miért nem fordult a hatóságokhoz a férfi, miután a szomszéd kutyái többször átszöktek a kerítésen, és ahogy a házaspár állította, sokkolták a birkákat. A diplomás férfi békésen, nem feljelentgetve a szomszédot akarta a konfliktust megoldani, ami láthatóan nem sikerült.A vád szerint indokolatlan volt a vasvillával hadakozó férfi fellépése, a védelem szerint viszont az értékes haszonállatok és a férfi is veszélyben voltak. Az ügyben a következő tárgyalást február végén tartják.