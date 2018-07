Védett denevérek hátráltatták a zákányszéki beruházást - Megújul az iskola és a sportcsarnok

– Természetkárosítást követtünk volna el, ha csak egy denevérnek is baja esik. Volt vagy hetven darab, az már bűncselekmény lett volna, mivel az eszmei értékük több százezer forint – magyarázta Matuszka Antal , akire még a történtek után több hónappal is erősen rátört az ideg, amikor felidézte a több mint kétszázmillió forintos beruházást kis híján meghiúsító bőregerek történetét.A Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közel negyvenéves épülete és a mellette álló, 1990-ben épült sportcsarnok 227 millió forintból újul meg a következő hónapokban. A település első embere elmondta, az összegből 220 millió a TOP-os pályázatból érkezett.Az összegből az óvodára is költenek, napelemeket kap az intézmény. Az iskolában kicserélik a nyílászárókat, felújítják a homlokzatot, megújul a hőszigetelés és a fűtés, valamint az elektromos rendszer.A sportcsarnok felújítása a Belügyminisztérium által kiírt és elnyert pályázatból valósul meg: akadálymentesítik és csiszolják a parkettát. A két beruházás párhuzamosan folyik. A kivitelezőnek szeptember elsejére, tanévkezdésre kell elkészülnie a munkálatokkal.A polgármester hozzátette, a településnek sajnos 10 évre 27 millió forintos hitelt kellett felvennie, hogy a beruházás biztonságosan és megfelelő műszaki színvonalon valósulhasson meg.Ahogy arra cikkünk elején utaltunk, a felújítást hátráltatta, hogy az épületek közel 70 védett denevérnek adnak otthont. Az állatok szakszerű befogását és átköltöztetését a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei felügyelték. A büntető törvénykönyv szerint, aki fokozottan védett élőlényt károsít vagy elpusztít, három év börtönt is kaphat a bűncselekményért.