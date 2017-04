Vége a madárinfluenzának, 800 milliós a kár

Algyőn, Csengelén, Derekegyházon, Fábiánsebestyénen, Forráskúton, Hódmezővásárhelyen, Kisteleken, Kübekházán, Ópusztaszeren, Pusztaszeren, Ruzsán, Szentesen és Üllésen is felütötte fejét a járvány, ami nemrég ért véget. A gazdákat ért kár meghaladja a 800 millió forintot, ennek többségét már kifizették az állattartóknak.



Az országos főállatorvos rendeletben határozta meg a minimális állategészségügyi feltételeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy újabb járvány elkerülhető legyen. A baromfikat továbbra is zárt helyen kell tartani. Ha a járványhelyzet kedvezően alakul, ezt a korlátozást is feloldhatják.



Mostantól belföldre és az Unióba is lehet baromfit és baromfiterméket szállítani az ország teljes területéről. Az állategészségügyi hatóság az Unión kívüli államokat is értesítette a járvány végéről annak érdekében, hogy minél hamarabb feloldják az importtilalmat.