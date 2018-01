Véget érhet a nyári havazás: húsz éve el kellett volna kezdeni a favágást

– Ha betartják a fokozatosság elvét, és nem egyszerre vágják ki az összes fát – amivel nagyobb zöldfelület szűnne meg egy időben –, illetve őshonos fajokra cserélik le, akkor támogatandó a terv. A kanadai nyárfa önmagában nem képez természeti értéket – válaszolta Bojtos Ferenc, a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület irodavezetője, akit a szegedi kanadai nyárfák tervezett lecseréléséről kérdeztünk.Szombati lapunkban írtuk meg, hogy a lakossági panaszokra tekintettel lecserélik a 300 szegedi kanadai nyárfa vattaszerű termést hozó egyedeit. Mintegy 60 nőivarú fát vágnak ki több év alatt a közterületekről, amelyeket más fajokkal pótolnak. Minden kivágott fa helyett az adott területen lévő növényállományba illő, legalább 3 új, előnevelt facsemetét ültetnek.

Az április–májusban hószállingózást idéző nyárfaszösz a közhiedelemmel ellentétben nem allergén, viszont rendkívül zavaró, ha telemegy vele az ember szeme, szája, orra, irritálja a nyálkahártyát. Összegyűlve pedig nagyon gyúlékony is.– Hasonló koronaméretet rövid idő alatt szintén csak nyárfával lehetne elérni, de az nem lenne jó megoldás – mondta Kármán Kolos tájépítész. A CSEMETE szakértője hozzátette, a kanadai nyárfák telepítésének a 60-as, 70-es években az előfásítás volt a célja, hogy gyorsan adjanak árnyékot, zöldfelületet, például a paneles városrészekben.– Húsz éve el kellett volna kezdeni a kivágásukat, és közben hozzálátni a végleges fák telepítésének, pótolni honos juharral, hárssal, kőrissel és tölggyel. Akkor most nem kellene arra várni, hogy ezek a fák megnőjenek. A honos fafajok ugyan nem fogják tíz év alatt betölteni az űrt, ami a nagy nyárfák kivágásával keletkezik, viszont évtizedekig nem kell hozzájuk nyúlni, például a balesetveszély miatt – magyarázta.

Számos olvasónk szólt hozzá a kérdéshez: egy részük támogatja a fák kicserélését a szöszölés miatt, mások az árnyékot és az oxigént féltik.– Nyáron lassan nem lehet megmaradni a városban, akkora a forróság. Telente rendszeresen határérték fölé szökdös a rákkeltő légszennyezettség mértéke. Ebben a helyzetben nyilván az árnyat adó, nagy lombú fák jelentik a gondot, mert három hétig fehér szösz száll róluk...– Épp időszerű. Remélem, a József Attila sugárút töltés felőli oldalát is megszabadítják ettől a förmedvénytől.– Na végre! Az se volt normális, aki behozta őket ide!– A Piroska térről már vágtak ki nyárfát, ha a maradékot is kivágják, marad egy forró, kopár katlan, a melegben használhatatlan játszótérrel. A Zápor-tó környékén lévő fák eddig a nyári hőségben árnyékot nyújtottak nemcsak az ott élőknek, de az odajáróknak is. Ott is csinálunk egy sivatagot?– Remélem, a lakók megbecsülik a cserét, és vigyáznak a csemetékre, esetleg meglocsolják, ha szükséges.– Személy szerint a nyárfát kedvelem, ezt a szöszölős időszakát eltekintve, de ezt is ki lehet bírni. A legnagyobb probléma, hogy az emberek képtelenek az egyensúly fenntartására, mert nincs kompromisszumkészségük.