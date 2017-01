Véget ért a decemberi tüntetés vizsgálata Ásotthalmon

„A különböző zavaros és sokszor félrevezető médiahírek alapján vannak, akik azt hiszik, hogy a világhírű ásotthalmi rendeletünk már nincs érvényben" – írja Toroczkai László , Ásotthalom polgármestere a közösségi oldalon.Az ásotthalmi képviselő- testület november 23-án fogadta el a később országosan is vitát kiváltó, a közösségi együttélésre vonatkozó rendeletük módosítását, amelyben megtiltják a településen a burka viselését, a müezzin gyakorlását, valamint azt is, hogy a község közterületein a meleg együttélést, családot propagálják.Tavaly december 10-én egy kisebb csoport tiltakozott a helyi polgármesteri hivatal előtt. A demonstrációról a polgármesteri hivatal munkatársai felvételt készítettek, amelynek vizsgálata a polgármester közösségi oldalon tett bejegyzése szerint lezárult. Ebben azt is közli Toroczkai, hogy a felvételek tanúsága szerint néhányan, akik a „papa plusz papa plusz gyerek" táblát tartották a kezükben, megsértették az azóta is érvényben lévő helyi rendeletet, ezért jegyzőjük levélben megkereste a rendőrséget azzal, hogy az segítségükre legyen a személyazonosságok megállapításában. A tiltó rendeletek szellemi atyja azt is felveti, hogy az elkövetők önként is jelentkezhetnek.Toroczkai hangsúlyozza, hogy a rendeletük még hatályban van, a hivatali alkalmazottak meg is próbálnak ennek érvényt szerezni, így például a településükre a feleségét meglátogatni érkező afgán férfit is igazoltatták a mezőőrök, akit szóban tájékoztattak a helyi rendelet tartalmáról.