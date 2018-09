Véget ért a szegedi közgyűlés: a hajléktalanságról vitáztak, zöld kommandót hoznak létre

Egyhangúlag fogadják el, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vegye kezelésbe a Vadaspark lakóparkot, ahogyan szintén egyhangúlag szavazzák meg az új tisztító gépeket is. 26 igen érkezik a két temetőben okozott károk helyreállítására is, Szentistványi István tartózkodásával fogadják el az új kamerarendszer telepítését. Köszönjük a figyelmüket, a mai ülés véget ért!A Vaspark lakópark ügyében Botka László elmondja, aki nem teljesíti a kötelezettségét, az nem csupán az önkormányzatot, hanem az ott lakást vásárlókat is becsapja. A közgyűlés arról dönthet az előterjesztés szerint, hogy a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vegye kezelésbe a területet. Haág Zalán szerint fontos, hogy átvegye az önkormányzati cég a kezelést, de fontosnak tartja azt is, hogy ez ne csak látszatintézkedés legyen, felelősséget is vesz a város a nyakába. Tóth Péter azt mondja, a hóeltakarítás is komoly gondot jelentett a lakóparknál, ahogy a lakók mellett a határvadászok odaköltözése miatt a Laktanya utcában a rendőrök parkolása sem biztosított. Kardos Irén (Összefogás Szegedért) köszöni a lakók türelmét, egyúttal kéri a képviselők támogatását. Haág Zalán elmondja, támogatni fogják az előterjesztést, majd azt mondja Solymos László alpolgármesternek, hogy nincs tisztában a helyzettel és lenézi az ott élő szegedieket.Jön a köztisztaság kérdése: a polgármester elmondja, zöld kommandót állítanak fel, hogy megakadályozzák az illegális hulladéklerakást. A városban szelektív hulladékgyűjtőket létesítettek, és kiemeli, van lomtalanítás, de ezt a lakosnak kell kérniük. Ehhez plusz forrásokat is biztosítottak a cégnek. Megjegyzi, a lakók hozzáállásán is múlik az, hogy milyen a város köztisztasági állapota. Tóth Péter arról érdeklődik, mennyi bírságot szabtak ki eddig a szemetelések miatt, majd ismét a Dóm téri állapotokról beszél. Botka elmondja, a városi hajléktalanok többsége nem szegedi, ennek oka az is lehet, hogy ingyenes étkezést is biztosít számukra a városban több civil szervezet is.Kosik Dénes (Fidesz-L.É.T.) szerint a két plusz két fő nagyon kevés a szemetelők tettenéréséhez, bár a módszerrel egyetért, de kevesli a létszámot. Mihálffy Béla a dorozsmai lakók és képviselők nevében is üdvözli az intézkedést, majd a dorozsmai hulladékgyűjtő szigeteket már a kommandó figyelmébe is ajánlja, ahol rendre tarthatatlan állapotok alakulnak ki. A KDNP is üdvözli az előterjesztést, majd a hajléktalan-kérdés kapcsán Hüvös László előhoz egy 2005-ös rendeletet, amely szerinta belvárosból. Furcsának találja, hogy ennyire másképp áll hozzá a hajléktalan-ügyhöz Botka László. Hüvös szükségesnek tart egy adminisztratív fellépést a hajléktalanokkal kapcsolatban. Botka válaszában azt mondja, aggodalom van a szociális szférában, mert a törvényi szabályozás még sosem jött be. Haág Zalán elmondja, senki nem szeretné megbélyegezni az utcára került embereket, de az önkormányzat nem tudja rendezni ezt a kérdést.Szentistványi István részigazságnak titulálja, hogy a városon kívülről érkeznének a hajléktalanok: közülük sokan szegediek, ám a városi szociális lakásrendelet sajnos segíti ezt a helyzetet. A polgármester szerint senki nem tudja megmondani, pontosan mennyi hajléktalan él Szegeden most - mint ahogy azt sem, hogy holnapután mennyien lesznek. Hüvös reagál, abban lehet bízni, hogy hatékony hatósági fellépés lesz az ügyben. Haág Zalán azt mondja, senkinek sem jó ez a helyzet.Az nyolcvan új közterületi kamera létesítésének ügye következik: az önkormányzat hatáskörébe közel 170 kamera tartozik, ebből a legtöbb a közlekedési társasághoz fut be. Mihálffy Béla úgy kezdi, már gyanúsan konstruktív lesz, de ennek a kezdeményezésnek is örül. Kiskundorozsmán már évekkel ez előtt kialakítottak egy rendszert, de az nem működik, így bízik abban, hogy ez megváltozik. Kosik Dénes azt mondja, a kamerarendszer is sokat segíthet a tettenérésben, egyúttal érdeklődik, hogy a Dorozsmán felszerelt hat kamera közül az egyik által adott jelet nem lehet látni a fáktól. Szentistványi István a személyiségi jogokat veti fel a közterületi kamerák kapcsán, tudják-e az emberek, hogy a kamerák rögzítenek olyan dolgokat is, amiket nem akarnak a nyilvánosság elé tárni. Botka László úgy válaszol, okoskamerákat telepítenek, amik csak a bűncselekményeket rögzítik. Joób Márton is örül a kamerarendszernek, de azt szeretné, ha a városba beérkezve sebességjelző táblák lennének az utak mellett. Haág Zalán szerint a kamera is visszatartó erővel rendelkezik, és megjegyzi, ha látható helyekre vannak kihelyezve a kamerák, az is sokat számíthat.Harkai István, a nemrég kinevezett új szegedi rendőrkapitány elmondja, HD-minőséget nyújtó kamerákat szerelnének fel. A személyiségi jogok kapcsán azt mondja, teljesen zárt rendszerben működnek a kamerák, így kizárólag a rendőrségnek van ezekre rálátása.A hátralévő hat napirendi ponton hozzászólás nélkül lépünk túl, jöhet a szavazás!Szentistványi István kiemeli, fogynak a védett zöld területek, meglátása szerint nem szabad minden magánérdeknek megfelelni. Rövid, tényszerű és nem újabb vitát generáló választ kér Botka László Nagy Sándor alpolgármestertől, aki ebből csak kettőt tud vállalni, elmondja, hogy a Makkosházán állomásozó vándorcirkuszok által használt terület helyén zöldterületet alakítanának ki.Újra Nagy Sándor szól, új kutyafuttató létesül a Bertalan hídnál, mert lakossági igény merült fel ennek kapcsán. Máris a hármas napirendnél tartunk, Szentgyörgyi Pál a városi fejlesztésekről beszél, és hozzáteszi, még további közbeszerzéseket folytathat le a város - aki azt mondja, nem fejlődik Szeged, az nem jár a városban. Szentistványi István a "fejlesztési bumm" hatásairól beszél, ha már erről szólt a gazdasági alpolgármester felszólalása: a Tisza Lajos körúti fák elvesztéséről, valamint a Liget "betonosításáról" szól, miközben Zöld Város projektet hirdet a város. Meg kell nézni, mi az ára ezeknek a fejlesztéseknek - zárja. Hüvös László (KDNP) Szentgyörgyi záró mondatára reflektál, kiemeli, hogy ezek a fejlesztések a magyar kormány támogatásával valósulhatnak meg. Megjegyzi, bár 16 milliárdot biztosít a kormány az új fedett uszoda megépítésére, mégsem fértek oda az alapkő-letételkor készített fényképre a kormány képviselői. Botka úgy reflektál, ezek EU-s támogatások, amelyeket a ciklus elején ítéltek meg a városnak. Az élet minden területén kritikát tud megfogalmazni a kormány működésével a polgármester, de kiemeli, a fejlesztések terén korrekt a viszony. Nagy Sándor megerősíti, napi szintű, operatív együttműködés van az államkincstár és Szeged városa között. Hozzáteszi, a Zöld Város Program feltétele, hogy több zöld terület jöjjön létre. Tóth Péter most a napfénnyel küzd a hideg után, mert a szemébe süt a nap, majd a járdafejlesztések fontosságáról szól. Botka szerint a szegediek hozzászoktak az építkezésekhez, mert tudják, azok befejeztével jobb lesz. Tarjánban, Odesszában és Makkosházán lesznek járdafelújítások, ezek lezárásokkal fognak járni.Póda Jenő (KDNP) azt mondja, a polgármester úgy tesz, mintha hálásnak kellene lennünk az EU-ból érkező támogatásokért, pedig ezek a pénzek a mi pénzünk is. Az EU elhúzta a csatlakozási folyamatot, ennek kárpótlásnak egyik megkésett eleme a támogatás. Felidézi, ha a 2007-2008-as városi tempó folytatódott volna, akkor a következő évtized végére sem lett volna uszoda Szegeden, a kormányzat pedig önti a pénzt a városba. Pitiáner hozzáállásnak nevezi, hogy nem volt ott egy kormányzati képviselő sem az uszoda alapkő-letételén. Botka azt mondja, a kormány képviseltette magát, mert megbízta a beruházót, és ennek az állami fejlesztési központnak az első számú vezetője volt jelen.Nagy Sándor úgy szól, nem úgy működik az EU, ahogy azt Póda lefestette. Jogosan részesülnek a szegediek az állami támogatásból, hiszen a szegedi jövedelem-adó is folyik be a költségvetésbe. Botka azt mondja, Szegedhez méltó lezárása a vitának, ha megköszönjük az európai, a magyar és a szegedi adófizetőknek is a hozzájárulást. Póda Jenő ismét kiemeli, a város felelőssége annak a pénzesőnek a jól elköltése, amit a kormány önt Szegedre. Hüvös László Tóth Péterre reflektál, mert a jobbikos képviselő féltette a hazánkba érkező uniós pénzeket a Sargentini-jelentés kapcsán. Azt mondja, a Jobbikos képviselők korrekten nem szavazták meg a jelentést, többek között a szegedi illetőségű Ujhelyi István viszont igen. Az európai kereszténydemokraták kétharmadával együtt a magyar baloldali képviselők is igennel szavaztak - vág vissza Botka.Botka László köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. Gyászszünet az ülés elején, amivel Szalai Józsefre, a tarjáni kéttannyelvű iskola igazgatójára, Solymosi Frigyesre, Szeged díszpolgárára, valamint Székhelyi Józsefre, Pro Urbe-díjas művészre emlékeznek egy perces néma felállással.Szeged új aljegyzője Martonosi Éva, jelenti be a polgármester. Kopasz Vanda hatósági aljegyzőként folytatja a munkát a hivatalban.Kozma József (MSZP) kezdi a felszólalások sorát napirend előtt, aki az oktatásról, a szegedi iskolákról és azok felújításáról beszél. Berkesi Ottó (Összefogás Szegedért) azt mondja, bárki jár a városban, az kiemeli annak rendezettségét, miközben évről-évre nő a vendégéjszakák száma Szegeden. Haág Zalán (KDNP) a városházán kialakított új beléptetőrendszer kapcsán azt mondja, Botka mást ígért hatalomra jutásakor, miszerint vissza kell adni a szegedieknek a városházát, ehhez képest most beléptetőrendszert alakít ki. Kiemeli, az emberek nehezen tudnak közlekedni a városban, különösen a fogklinikát nagyon nehéz megközelíteni. Azt mondja, a turisták szemétkupacokat is látnak, nem csak a rendezettséget, Botkát pedig nem érdekli a szegediek problémája. A polgármester válaszol: belügyminisztériumi rendelet követeli az önkormányzatot a beléptetőrendszer kiépítésére. Megjegyzi, nincs városvezetésre alkalmas alternatíva.Tóth Péter (Jobbik) a köztisztaságról beszél. Azt mondja, a Dóm téri állapot nem feltétlenül a legjobb, hajléktalanokat és emberi váladékokat kell kerülgetnie az ott járó embereknek. A hajléktalanság problémáját hangsúlyozza, de hozzáteszi, a lakosság szemetelési szokásain is változtatni kell. Binszki József (DK) a Sargentini-jelentés kapcsán azt mondja, a kormány csak azt tudja mondani, hogy győztek, most viszont nyüszítenek, mint a "vött malac". Nemzetlekezelőnek definiálja a mostani kormányt. Mihálffy Béla (Fidesz-L.É.T.) szerint a szegedi főjegyző felháborodna, ha a tartózkodást nem számítanák bele a szavazás eredményébe, mint tették azt Strasbourgban. Arra kéri a közgyűlést, támogassák a hajléktalanokról szóló törvényt.Szentistványi Istvánt (független) mélyen megrendítik azok a szavak, amelyeket a jobboldali képviselőktől hall. Szerinte Sólyom László köztársasági elnök volt az utolsó a hazai közéletben, aki igazán keresztény értékeket képviselt. Tóth Péter fázik, így egy picit visszatekernek a klímán. Jöhetnek a napirendi pontok.- Köszöntjük olvasóinkat a városháza díszterméből, a képviselők sorban érkeznek a mai, nyári szünet utáni első közgyűlésre.Korábban írtuk:Számos soron módosíthatják Szeged idei költségvetését a mai közgyűlésen, például az európai uniós és saját forrásból tervezett fejlesztések miatt. Összesen 16 napirendi pontot tárgyalnak a képviselők, az építési szabályzatot is módosíthatják, amivel kapcsolatban a városüzemeltetési bizottság csütörtöki ülésén több aggályát is megfogalmazta Szentistványi István . A független képviselő nem értett egyet azzal, hogy a Tiszavirág Üdülőterület úgynevezett védelmi rendeltetésű erdőterületi besorolását hétvégi házas üdülőterületté nyilvánítsák. Erről szerinte társadalmi vitát is érdemes lenne indítani, így nem is támogatta az előterjesztést, a szavazásnál Barta Sándor külsős tag pedig tartózkodott.Pályázatokkal kapcsolatos döntéseket is meghoznak pénteken. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester előterjesztéséből kiderül, hogy az európai uniós forrásokból tervezett kerékpárút-hálózat fejlesztésének első ütemére pluszforrásokat kell biztosítania az önkormányzatnak, de többlettámogatást is igényel a város. A dokumentum tanúsága szerint a Tapolcsányi utcai rendelő nem TOP-os forrásból újul meg, ugyanis a beérkezett árajánlatok a rendelkezésre álló keretet 66 millió forinttal meghaladták, így a város eláll a támogatási szerződéstől. A felújítás azonban nem marad el, szűkített műszaki tartalommal saját erőből valósítja meg a város. Az EU-s Zöld Város Programok több elemére is megítélt támogatásokat a Nemzetgazdasági Minisztérium, a belvárost érintő fejlesztésnél 850, a Vértó és környékénél pedig 653 milliót. A Modern Városok Program keretében tervezett gyalogos-kerékpáros hídról szóló nyilatkozat és kérelem is újra a közgyűlés elé kerül.A város több övezetében várhatóak változások, Franciahögyön és környezetében például úgynevezett csillapított forgalmú övezet kialakítását tervezik, míg a Vadaspark lakóparkban lévő utcákat a környezetgazdák vehetik kezelésükbe. Ez utóbbi helyszínen hivatalosan nem is helyezték forgalomba az utcákat, a mai napig építési területnek számítanak,Ahogy már korábban beharangozta Botka László polgármester,is tervezi a város, jelenleg mindössze két darab harmincéves jármű áll rendelkezésre az utcák takarítására. A nevével fémjelzett előterjesztésből kiderül, hogy a város környezetgazdálkodási cége 3 járművet vehet, míg a közlekedési társasága egyet. A társaságok saját erőből nem tudják megvásárolni a speciális gépeket, így több mint 150 milliós önkormányzati támogatást kapnak, ha támogatja a többség az előterjesztést, amely egyébként köztisztasági járőrszolgálat megszervezését is indítványozza. Dönthetnek arról is, hogy a meglévők mellé továbbia rendőrséggel együttműködve.is ma hagyhatnak jóvá forrásokat. A hitközségnek már utalt pénzt a város, utólag hagyhatják jóvá a képviselők 4 millió forintot, míg a Belvárosi temető esetében a felmérések szerint nagyjából 10,3 millió forintra becsülhetőek a vihar okozta károk, továbbá a hozzátartozóknak 7,2 milliónyi kára keletkezett. Ez utóbbi átvállalását még