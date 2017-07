Véget ért a verseny, megtaláltuk Szeged leggazosabb telkeit

– Egy éve, amióta a kocsma épületét lebontották, embermagasságú itt a gyom – mutatja a szomszédban dolgozó Pintér Jácint a Csongrádi sugárút és a Nádas utca sarkán. Fotók: Kuklis István

– A Csongrádi sugárút és a Nádas utca sarkán, a lebontott Koccintó söröző helyén rövid idő alatt erdő nőtt. Ahogy John Hammond mondja a Jurrasic Parkban: „a természet utat tör" – jelölte a város leggazosabb telke címre a helyszínt olvasónk, Kovács Tibor. Ez a telek kapta versenyünkön az egyik legtöbb jelölést. Nyilván amiatt is, mert forgalmas helyen, szem előtt van. A környékbelieket ennél is jobban zavarja a második szomszéd. Panaszosaink szerint az ottani telken – amint többször megírtuk – hajléktalanok laknak; az ő lomjaik, szaguk, hangoskodásuk zavaróbb a gaztengernél (2017. október 6.: A hajléktalan Vladimir épített a telekre ).

A Pulz utcai bútorgyárral szemben a szimpatikus macskán kívül rengeteg gyomot és lomot találtunk.

Sok szavazat érkezett a közeli Gyöngytyúk utca 9. alatti elhanyagolt területre. Erről is megírtuk, hogy szabadulna tőle a város, de mivel magántulajdonos is van a képben, nehéz eladni. Jó hír, hogy újabb érdeklődésünkre kiderült, a kezelő IKV Zrt.-nél az értékesítés folyamatban van. Magyarul nemsokára gazdát cserél az ingatlan, és ezzel rendeződhet a helyzete.

Újszegedről is számos jelölés érkezett, bár a Felső Tisza-parti telket és a gazból kilátszó romot csak az ott lakók és a töltésen sétálók látják. Zeisel Erwin azt írta, nap mint nap a csodájára jár, hogy ilyen előfordulhat egy nagyvárosban.Pozsgai Sándorné a dorozsmai RO-LA melletti területet indította a versenyünkön, és mert mást is zavar, lemaradva, de gyűjtött voksot. Olvasónk úgy tudja, a terület a MÁV tulajdona. 38 évig lakott a szomszédságában. Sok mindent látott a terület, hajléktalanok is lakták, a randalírozók többször felgyújtották, rendszeresen jártak oda a tűzoltók.

Tehetetlen az önkormányzat

– Bejelentésre csak akkor intézkedhet az önkormányzat, ha a belterületi gyomos telken parlagfű is van – mondta az igazgatási és építési iroda vezetője. Ácsné Gunda Judit hozzátette, a zártkertek és külterület kapcsán nem a város, hanem a kormányhivatal az illetékes. Eljárás persze mindenképpen indul. Tájékoztató levél után ellenőrzik a területet, ha allergén gazt találnak, felszólítják a tulajdonost. Ha nem kaszáltat, kényszervédekezést rendelnek el. Ennek költsége és a kormányhivatal bírsága terheli a tulajdonost. Egy évben nagyjából száz eljárás indul, és a tapasztalatok szerint még az első szemléről szóló értesítésig intézkedik az ingatlan használója.

Jó hírünk is van. Noha Farkas Árpád a Szent István tér és a Szent Mihály utca sarki telket jelölte, megnéztük: a gazdája lekaszáltatta a füvet.Futott még, mert olvasóinkat zavarja: a Napos út és a Régiposta utca közötti gyomos terület, a Móravárosi körút és a Szél utca sarka, a Centrum-gödör, az Eszter utca 37., a Bujdosó György utcai gazos telek és a József Attila sugárút 51.