Végignézték, ahogy porig ég a házuk Zsombón: a család már aludt, a munkából hazatérő családfő menekítette ki őket

– Múlt pénteken éjfélig dolgoztam. Amikor hazaértem, a család már aludt – kezdte megrázó történetüket Kabódi József.

Miután átöltöztem, mentem volna én is az ágyba, amikor az előszobában parázs hullott le. Felnéztem, és kiderült, hogy ég a tető.

A gerendázott mennyezet égett legjobban

Amikor tíz éve megvettem ezt a házat, a gerendázott mennyezet tetszett meg benne, világ életemben ilyenre vágytam. Hát, az égett a leggyorsabban

A zsombói férfi azonnal felkeltette párját, a két gyereket és apósát, akik a házban voltak. Addigra már áram sem volt az épületben.Ahogy voltak, egy szál pizsamában menekültek ki a fagyos éjszakába a ház elé, József pedig megpróbálta kimenekíteni az értékeiket. – A gyerekek karácsonyi ajándékát, a tévét kiadtam az ablakon, meg néhány meleg ruhát. Többre viszont nem maradt időm, akkora tűz keletkezett. Így gyakorlatilag a ház előtt állva néztük végig, hogy fél óra alatt odalett az otthonunk.A település kertvárosában lévő egyszintes családi házhoz ugyan gyorsan kiértek a tűzoltók, de segíteni már nem tudtak: az porig égett.– sóhajtott a férfi. Hogy mi okozta a tüzet, egyelőre nem lehet tudni. Valószínűleg a kéménybe szállhatott vissza valami. Be volt vizsgálva, így másra nem tudnak gondolni.

Egy éve csinosítgatták a házat, ez maradt belőle. Fotó: Karnok Csaba

Józsefet a tragédia után a mentők kórházba vitték, mivel az arca és a keze is megégett, mialatt az égő házban próbálta menteni, ami menthető. A család többi tagját pedig egy közelben lakó rendőr fogadta be éjszakára.

Mindent összeadtak, ami a mindennapokhoz kell

– Ma már tudom, mekkora szerencsém van, hogy addig tartott aznap a műszakom. Ha én nem akkor érek haza, és nem keltek fel mindenkit, az egész családomat elveszítettem volna – futotta el a könny a családfő szemét. – Amikor ott álltunk a romok előtt, akkor viszont még csak azon gondolkoztam, vajon hol töltjük majd a következő éjszakát. De aztán az önkormányzat gyakorlatilag megoldotta az életünket.Már másnap beköltöztették ugyanis őket az üresen álló régi iskolaépületbe, ahová azóta is folyamatosan érkeznek az adományok.

Egészen hihetetlen az az összefogás, ami értünk indult

Ott álltunk, hogy semmink nem maradt, az önkormányzati dolgozók pedig ebédidőben hazaszaladtak, és ki egy hűtőt, ki egy gáztűzhelyt vagy egy étkészletet hozott. Rengeteg ruhát és tisztítószert is kaptunk, gyakorlatilag mindent összeadtak, ami a mindennapokhoz kell. És azóta is csak jönnek az adományok. Becsengetnek vadidegenek, letesznek ezt-azt, és már mennek is tovább.

Gyakorlatilag semmink nem maradt, mégis mindenünk van. Ez a sok szeretet pedig átlendített bennünket a holtponton.

Kabódi József és családja a régi iskolaépületben kapott ideiglenes otthont. Fotó: Karnok Csaba

– vette át a szót Lovászi Anikó.A család mindeközben igyekszik úgy élni, ahogyan eddig: a két felnőtt eljár dolgozni, hiszen minden fillérre szükségük van, a 9 éves Milán és a 13 éves Dominik pedig iskolába jár. Addig maradnak az iskolaépületben, amíg szükségük van rá, de az önkormányzat már egy bérlakást is intéz nekik.Soha nem gondoltuk volna, hogy ennyi segítséget kapunk, amiért nem tudunk elég hálásak lenni – mondta József.

Szeretnék újrakezdeni

Nem mondok le az álomházamról

Megtanultuk, mennyit jelent a segítség a bajban, ezért azon leszünk, hogy ha talpra állunk, ezt a sok jót visszaadjuk

A házaspár egyébként egy éve csinosította a házat, amely most megsemmisült. Sokat dolgoztak vele, már csak a külső festés hiányzott. Most még fáj látniuk a romokat, de azt mondják, előbb-utóbb szeretnék újrakezdeni.– fogalmazott József.A család azt mondja, ez a pár nap teljesen átformálta őket.– mondta Anikó.– Már most is minden olyan ruhát, ami nekünk nem megfelelő méretű, továbbadunk a Vöröskeresztnek, de azt tervezzük, hogy ha már úgy állunk, amikor csak tudunk, jótékonykodni fogunk.