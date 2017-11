Végleges: felmentették és kényszergyógykezelik a Négylépcsősben késelő joghallgatót

A férfi hajnali három óra körül a nadrágja zsebében kinyitotta a mindig magánál tartott bicskáját, majd a késsel előzmény és ok nélkül nyakon szúrta a sértettet. A 7 centis pengét tövig beleszúrta az áldozatba, majd 16 centiméteres sebet ejtve átvágta a torkát. Az áldozat percek alatt elvérzett, hiába próbáltak segíteni a vendégek

A vádlott az eljárás során arra hivatkozott, hogy a sértett fenyegette, így jogos védelmi helyzetben volt. A bíróság előtt megtagadta a vallomástételt, de az egyik tanú szavait kommentálva úgy fogalmazott, "nincs bennem megbánás, mert nem vagyok bűnös".

2017 júniusában rendelték el N. Bence kényszergyógykezelését: a most 25 éves, akkor végzős joghallgató esetét végig követtük lapunkban. A döntést ma megerősítette a Szegedi Járásbíróság. A szegedi Négylépcsős sörözőben szúrt bicskájával halálra egy 36 éves férfit egy Szegeden tanuló végzős joghallgató, írtuk tavaly év elején . N. Bencét a gyilkosság után nem sokkal albérlete közelében fogták el a rendőrök. Ismerősei szerint labilis idegzetű volt. Tavaly február 1-jén ismerőseivel italozott, majd éjfél körül egy másik szegedi sörözőbe mentek át. Ott találkozott a későbbi sértettel, akivel végül kettesben maradtak, és folytatták az italozást, köztük vita nem volt.Ez csak egy maffiózó volt – mondta a Zsaru magazin információi szerint N. Bence a szegedi Négylépcsősben, miután svájci bicskájával elvágta a 36 éves B. Dániel torkát. Az áldozatról a rendőrök később megállapították, hogy nem volt köze semmilyen bűnözői csoporthoz.N. Bence azzal védekezik – ahogy szintén megírtuk –, hogy B. Dániel, akivel az eset előtt fél órával ismerkedett meg, az életére tört. Ezt a szemtanúk közül senki sem látta. A szakértői vélemény szerint a halálos szúrást és vágást okozó hat centiméteres pengéjű bicska nem nyitható ki egy kézzel, ha valaki egy támadást akarna elhárítani vele. N. Bence ellen emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást, a bíróság február 4-én elrendelte előzetes letartóztatását 2017 júniusában a Szegedi Járásbíróság megszüntette N. Bence előzetes letartóztatását és elrendelte ideiglenes kényszergyógykezelését . A bíróság álláspontja szerint a gyanúsított személyi szabadságának elvonása továbbra is szükséges, így a gyanúsított ideiglenes kényszergyógykezelését rendelte el előzetes letartóztatásának megszüntetése mellett. A kényszergyógykezelést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtották végre.A felmentésre és kényszergyógykezelésre vonatkozó döntést a Szegedi Járásbíróság most megerősítette, az indoklás szerint a vádlott - a szakértői vélemények szerint - súlyos elmebetegségben, paranoid skizofréniában szenved, képtelen cselekménye következményeinek felismerésére. Az orvosok szerint gyógykezelése feltétlenül szükséges, bármikor bekövetkezhet nála ön- vagy közveszélyes állapot, elkövethet hasonló bűncselekményt.A férfi korábban is kontrollálatlanul fogyasztott alkoholt, többször is detoxikálóba került, a bűncselekmény idején is ittas volt, véralkoholszintje 2,5-3 ezrelék között lehetett.A döntés indoklása során Joó Attila tanácsvezető bíró kifejtette, a vádlott vallomásán kívül semmi nem támasztja alá, hogy jogos védelmi helyzetben volt. A vádlott és védője három nap gondolkodási időt kért az esetleges fellebbezés bejelentésére.