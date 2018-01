Véglegesítették a parkolóautomaták helyét

A városüzemeltetési bizottság csütörtöki ülésén egyhangúlag elfogadta a tavaly telepített parkolóautomatákról és a kialakított új rendszerről információkat nyújtó táblák kihelyezésével kapcsolatos előterjesztést. Ez GPS-koordinátákra lebontva tartalmazza például, hogy hol találhatók az automaták – ezzel a bizottsági jóváhagyással a tervezési-kivitelezési szakaszt lezárták. Ez alapján elvileg véglegesnek is tekinthetjük a rendszert, ám Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) ügyvezetője lapunknak azt mondta, nincs kőbe vésve, hogy pontosan hol helyezkednek el az automaták és a táblák.



– Több jelzés is érkezett hozzánk, hogy a gyermekklinika közelében nem szeretnének a szülők az úttesten átkelni az automatához: az a kérés, hogy a Tisza Lajos körút másik oldalán legyen a berendezés. Arra számítok, hogy amint változik, fejlődik a város, vagy akár közintézmények költöznek más épületbe, éves szinten néhány ilyen jellegű megkeresést kapunk – magyarázta az önkormányzati cégvezető. Minden ilyen esetben tervezők vizsgálják meg a helyzetet, és ha megvalósítható, és indokolt is az áthelyezési kérelem, akkor az SZKT eleget tesz az adott kérésnek.