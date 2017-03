Vendéglátóst keres a város a Belvárosi híd alá

Hajó a Pajtában



Jövőre kezdik el felújítani 850 millió forintból a Stefániát, a Roosevelt teret és a Belvárosi híd alatti területet. A Roosevelt téri nyilvános illemhelyet lebontják, és újat építenek helyette a hídfőben. A Belvárosi híd alatt a felújítás után is vendéglátóhely működhet majd szezonálisan az elképzelések szerint. Ide egy hajó alakú pultot is álmodtak a tervezők, amelynek a megépítése még kérdéses – tájékoztatott Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.

– Brutális összeget kér az önkormányzat – indokolta Frank Sándor, miért nem pályáztak. A Roosevelt téri Halászcsárda tulajdonosa még 2000-ben kötött megállapodást az akkori városvezetéssel, hogy ha rendbe teszik a területet, 16 évig ingyen használhatják. Ez lejárt. Tavaly decemberben pedig úgy döntött a közgyűlés, hogy a Belvárosi híd szegedi hídfője alatti 833 négyzetméteres területet – amit sokan csak Pajtaként ismernek – 2017. május 1. és szeptember 30. között, valamint az adott évben a bérlő által szabadon választott további 15 napra bérbe adja szezonális szabadtéri melegkonyhás vendéglátásra. A területre licitálással, versenytárgyalás útján lehetett pályázni március 24-éig. A bérleti díj alapárát, ahonnan a licit indult, nettó 650 forint/négyzetméter/hó plusz áfa összegben állapították meg. Ha csak az alapárral számolunk, a bérlőnek havonta 541 ezer 450 forint plusz áfát kellett volna fizetnie a 833 négyzetméteres területért. Egyelőre azonban nincs bérlő, mert a megadott határidőig senki sem pályázott.Ezért ma újra a közgyűlés elé kerül a kérdés. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a sikertelen pályázat miatt csökkentsék a terület nagyságát – 833-ról 400 négyzetméterre – és a bérleti díj alapárát – 650 forintról 400 forint/négyzetméter/hó plusz áfa összegre. A nyertes 2017. május 15. és október 15. között, valamint az adott évben az általa szabadon választott további 15 napon használhatná a területet vendéglátásra. Ha csak a módosított alapárral számolunk, a bérlőnek havonta 160 ezer forint plusz áfát kell fizetnie a 400 négyzetméteres területért.A pénteki testületi döntés után a közgyűlés pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsága hagyja jóvá a pályázati kiírást és a bérleti szerződés szövegét. Ekkor döntenek a pályázati határidőről is, de Szentgyörgyi Pál elmondása szerint ez a közgyűlési döntések kihirdetésétől számított harminc nap szokott lenni, így várhatóan április végéig lehet majd jelentkezni a Pajta-pályázatra.– Mi továbbra is benne lennénk egy mindkét fél számára előnyös üzletben. Hajlandók vagyunk lebontani a nyilvános vécét, és több millió forintért vendéglátóhelyet kialakítani, ha ismét megkapjuk a területet hosszú távra, bérleti díj nélkül – magyarázta Frank Sándor. A Roosevelt téri Halászcsárda tulajdonosa szerint még a csökkentett bérleti díj mellett is hatalmas mennyiségű ételt kellene eladni úgy, hogy nem kérhetnek érte annyit, mint egy étteremben.Egy fiatal vállalkozó viszont úgy döntött, jelentkezik a Belvárosi híd alatti területért. Pozsár Bence, a Pixel kávézó üzletvezetője úgy fogalmazott, biztos, hogy pályáznak, mert komoly terveik vannak. – Reméljük, nyerünk, és heteken belül elkezdhetjük az előkészületeket a nyárra. Street food jellegű ételeket, főleg tacót, hamburgert és hot dogot szeretnék árulni – mondta Pozsár Bence.