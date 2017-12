Vérből mutatnák ki a korai stádiumú daganatot a szegedi egyetemen

A projekt célja egy olyan diagnosztikai rendszer kifejlesztése, amely a daganatos elváltozásokat egy vérmintából is képes azonosítani. Ezzel a mostaninál jóval korábbi stádiumban felismerhetők lennének ugyanis a kóros elváltozások, ráadásul személyre szabott terápiát is lehetne ez alapján rendelni.

Egyedülálló projekt indult el a Szegedi Tudományegyetem és az Enterprise Communications Magyarország Kft. együttműködésével. A közel másfél milliárd forint támogatásból megvalósuló fejlesztés célja egy komplex tumordiagnosztikai rendszer létrehozása, amely vérminta alapján segíti a daganatok korai felismerését.Mint ismeretes, Európában hazánkban a legmagasabb a tumorhoz köthető halálozások száma: évente 33 ezren veszítik életüket rák miatt. Ez 20 százalékkal több, mint az európai átlag.A technológia egyébként nem új: a géndiagnosztikát már most is használják. A most induló fejlesztésben azonban a tervek szerint ez az eljárás automatizálttá válhat, így jóval költséghatékonyabb lesz, illetve megbízhatósága is nő. A négyéves projekt végére létrejöhet egy olyan prototípus, amelyet aztán a későbbiekben piacra is lehet vinni. A résztvevők célja egy olyan rendszer kifejlesztése, amely akár OEP-finanszírozott módon is elérhetővé teheti ezt a diagnosztikus eljárást. Azzal pedig, hogy a daganatokat korai stádiumban felismerik, jelentősen csökkenhetnek az egészségügyi kassza rákgyógyításra fordított kiadásai is.