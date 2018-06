Verdi operájával indul a szabadtéri június 29-én: harmincegy év után ismét jön a Rigoletto

Rigolettót, talán a leghíresebb udvari bolondot Ludovik Kendi alakítja, lánya, vagyis Gilda pedig Keszei Bori lesz, aki bizonyára rutinosan mozog majd a szerepben, hiszen ezzel debütált az Operaházban is karrierje elején. Szerelmét, a herceget László Boldizsár formálja meg, míg gyilkosát Kiss András. A bolondot elátkozó Monterone gróf bőrébe ezúttal Kováts Kolos bújik. A szereplők ruháit – kétszáznál is több jelmezzel kell számolni – Náray Tamás és Tihanyi Ildi tervezte. Ezek kapcsán a rendező annyit mondott a tervezőknek „szabad a gazda". Azt viszont kikötötte, hogy a szereplők egymáshoz való viszonya nyilvánvaló legyen a ruhákból is.A csütörtöki közönségtalálkozón több ária is felcsendült az operából Zalánki Rita zongorakíséretével – ezeket vastaps követte. Az esemény moderátora az operabarátok elnöke, Gyémánt Csilla volt.– Egy fesztiváldarabhoz nem lehetett úgy hozzáállni, mintha csak egy színházban rendezne valaki – mondta Harangozó Gyula, a darab rendezője. Pál Tamás karmester kifejezte örömét, amiért magyarul éneklik majd a darabot.A darab legfontosabb szereplői is részt vettek az eseményen, így Kalmár Magda is. A művésznő annyit mondott Keszei Bori kapcsán: előttem az utódom. Úgy véli, remek közösség készíti a Rigolettót, és reméli, a nézőket sem éri majd csalódás. Kiemelte a rendezőt, aki meghallgat minden ötletet, alkalmazkodik, és a Rigolettót alakító Ludovik Kendit is. Az is szóba került, hogy mennyire fontos, hogy a herceg tényleg szereti Gildát, igaz szerelemmel. Nem tud elszakadni tőle. Ezt viszont a legtöbben elfelejtik a darab kapcsán. Az is komoly kihívás a művészeknek, hogy rövid időn belül kell a nézőknek mély érzelmeket átadniuk.