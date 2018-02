Vére hajtja a 78 éves domaszéki asztalost - fotók

Ferenc Olcsó jános

Bacchus, a bor és mámor megtestesítőjének portréját is elkészítette Vakulya Ferenc. Maga is szereti a bort. Fotók: Kuklis István

– Az apám is asztalos volt, itt, ennek a gyalupadnak a végén tanultam az egyszeregyet. A forgács, fűrészpor és a fa mellett nőttem fel – mutatott körbe domaszéki műhelyén Vakulya Ferenc.A 78 éves, Kiskunfélegyházáról származó férfi a hét egyik felét szegedi otthonában, a másikat domaszéki kertjében tölti, ahol a fával, szerszámokkal, munkagépekkel és huncut poszterekkel zsúfolt műhelye is helyet kapott. – A miniszoknya látványa kiélesíti az ember szemét – mutatott az egyik buja képre.A közel nyolcvanesztendős asztalosmester a mai napig aktív. Amikor bevitte Szegedre az egyik hokedlit eladni, a buszon megkérdezték tőle, hogy hol vette, mire elmondta, hogy ő készítette. Már a buszon elkelt a portéka. – Olcsójános vagyok, pedig Ferencnek hívnak, de odaadtam kis pénzért – mondta mosolyogva.

„Nem nyugszom"

Emeletes pihenő a műhelyben. Ha elfárad a mester, itt is le tud dőlni.

Feri bácsi, akinek a szája szögletében mindig ott bujkált a mosoly, azt mondta, meg van fertőzve a fa szeretetével. – Hajt a vérem. A közepes nyugdíjamból meg is élnék, de ha egy mutatós fát látok, elkezdek gondolkodni, mit lehetne készíteni belőle, vagy azonnal meglátom benne a témát – folytatta. – Nem volt nekem választásom. Amikor elvégeztem a nyolcadik osztályt, apám megfogta a fülemet, és berángatott a Kiskunfélegyházi Asztalosipari Kisipari Termelőszövetkezetbe. Kezdetben nem bíztak rám komoly munkákat, de én már otthon megismerkedtem a gyalupaddal, a rókafarkú fűrésszel, az eresztőgyaluval, fokozatosan haladtam felfelé a ranglétrán. Elvégeztem az ipari iskolát, 32 évet ennél a cégnél dolgoztam. Előbb-utóbb rám bízták az inasok oktatását, mert látták, hogy értek a szép munkához. Így lettem szakoktató. Körülbelül 30 diák került ki a kezem közül. Még ma is akad, aki visszajárogat hozzám, vagy én látogatom meg őket Félegyházán.A műhelyben bárhová néztünk, fából készült dísztárgyak – falióra, kulacs, bútorok, széklábak – sorakoztak. De faragott már citerát is, 12 személyes étkezőgarnitúrát székekkel, asztallal. Vakulya Ferenc még az egérfogóját is maga készítette. Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Vendéglátóipari Vállalatnak is dolgozott. A Hírös étterem bárját az ő három és fél méteres, kétfajta fából összerakott műve díszíti. Ennek a kicsinyített mása a kissé kaotikus műhelyben is megvan.

Claudia Schiffer mellé

Egy kevésbé jól sikerült munkán is megakadt a szemünk: a Vasas SC logójára a présbe rosszul, fordítva tette rá a mintát, így az csak egy tükörből olvasható helyesen. – Nem baj, mert utána Fradi-szurkoló lettem – tette hozzá nevetve a mester, aki folyamatosan dolgozik. Most épp egy fiókos ládika felújításával fáradozik. – Nem nyugszom, míg el nem készül. Szeretem a kihívásokat. Meg akarom csinálni becsületesen – magyarázta. Bacchus, a bor és mámor megtestesítőjének fából készült portréján egy hetet dolgozott a mester. – Én magam is szeretem a bort – árulta el.A családot nem zavarja Feri bácsi szenvedélye: két lánya közül az egyik Írországban él, a négy unokája közül pedig hárman élnek külföldön. – Szétszóródott a család – mondta.A műhely egyik sarkában emeletes ágyhoz hasonló pihenőhelyiség található, amire egy tornászgyűrű segítségével húzza fel magát Feri bácsi, majd befekszik egyik kedvence, Claudia Schiffer óriásposztere mellé. – Édes kis nő – jegyezte meg.