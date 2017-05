Veréb Tamás is fellép a REÖK gyereknapján

Május 27-én, gyereknap előtt egy nappal különleges rendezvénnyel vár kicsiket és nagyokat a REÖK. Ha külsőleg nem is változik tetőtől talpig a párizsi Notre-Dame-má, mégis Victor Hugo varázslatos történetét idézi meg a palota a következő hétvégén 11-től egészen este 9 óráig.



A klasszikus nagyregény alapján született meg az a gyönyörű szép zenés darab, amelyet idén mutat be a Szegedi Szabadtéri Játékok a Budapesti Operettszínházzal közösen. A REÖK pedig a frenetikus musicalbemutató apropóján erre a tematikára fűzte fel gyereknapi programját, ami arra is alkalmat teremt, hogy a gyerekek közelebbről megismerkedjenek az ikonikus francia katedrálissal.



A szombati gyereknap 11 órakor indul, amikor is bemelegítésként rendhagyó, családi palotasétán járhatják be az érdeklődők a Reök-palota meseszép helyeit. 12 órától a REÖK előtti téren, a musical által ihletett forgatagba várják a gyermek és felnőtt látogatókat, méghozzá francia finomságokkal, trikolór vattacukorral, Esmeralda „bűbáj koktéljával" és Frollo „méregpoharával".



A nap közös kézműves projektje a Notre-Dame egyik leglátványosabb részletéhez, a monumentális, százféle színben pompázó, hatalmas rózsaablakhoz kapcsolódik. A különleges épületrészlet mását alkothatják meg a gyerekek együtt a foglalkozás keretében. Ám nem csak ezzel érezhetik magukat a Disney-karakterek világában a kicsik: arcfestéssel és jelmezekkel Quasimodóvá vagy Esmeraldává változhatnak, kedves családi emlékként pedig fotózkodhatnak notre-dame-i harangunknál. A felnőtteknek az ezen a napon ingyenes Nyári Tárlat biztosít kikapcsolódást.



Délután fél 5-től a musical főszerepeit, a csupa szív, hős púpost és a bájos cigánylányt játszó Veréb Tamás és Gubik Petra, a Budapesti Operettszínház művészei éneklik el a REÖK előtti színpadon az előadás legszebb dalait. A nap off programjaként az esti órákban pedig a Notre-Dame fantasztikus részletei színesítik

a REÖK átriumának falait.



A vetítés segítségével alternatív, zenés idegenvezetésen vehet részt minden korosztály. A szabadtéri augusztusi bemutatójára jegyet váltó nézők csak ezen a napon ajándék csokoládét kapnak belépőjük mellé. A részletes gyereknapi programot hamarosan a REÖK honlapján és Facebook-oldalán közli a palota.

