Verőfényes napsütésben futhattak Vivicittá Városvédő Futáson a szegediek (galéria)

Elszántságukat is bizonyítja, hogy a rendezvényen összesen 3650 nevező indult. Az Esélyegyenőségi futam résztvevőinek már egyáltalán nem kellett aggódniuk az eső miatt, mert ekkor már hét ágra sütött a nap. Az indulók egy 600 méteres kör megtétele után a Dóm térre tértek vissza , itt haladhattak át a célvonalon.A 3,4 km-es távra nevezők bemelegítését Süli Kata és Csanádi Anita segítette.A rajtot a Magyar Telekom képviseletében Pfeff Dániel és Soós Patrik lőtték el ezt követően a futófolyam végighömpölygött a belváros utcái felé. Az első befutó 10 percet követően már vissza is tért a Dóm térre , őt követte a közel négyezer boldog mosolygó arcú célba érkező. Idén is meghirdetésre került a szegedi és környékbe i iskolák közötti mozgósítási verseny. A szegedi és környéki iskolák nagy létszámban képviseltették magukat a rendezvényen.EredményekKerekes székesek:1.Papp Szabolcs (Szeged) 32:14FérfiakTárnai László (Szeged) 10:25Simon Péter (Szeged ) 10:33Kapitány Zoltán (Karcag) 10:45NőkFővári Anett (Szeged) 12:49Murvai Alexa (Békéssámson ) 14:28Ozsváth Lili ( Szeged ) 14:50Legjobb T-Home dolgozó, férfiakKollár Tibor (Szeged) 16:24Legjobb T-Home dolgozó, nőkErdélyi Nóra ( Baja ) 18:11Iskolák mozgósítási versenye, Szeged1.Deák Ferenc Gimnázium2. Tabán Általános Iskola3. Radnóti Miklós Kísérleti GimnáziumIskolák mozgósítási versenye, Szeged környéki iskolák1. Kisteleki Általános Iskola és Gimnázium2. Kiss Ferenc Általános Iskola, Ásotthalom3. Algyői Általános Iskola