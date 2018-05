Versenyben is erősek a Déri diákjai: szegedi az ország legjobb automatikai technikusa

Sikeres év



Az elmúlt években az idén szerepeltek a legjobban a tanulmányi versenyeken a dérisek. Ráadásul az iskola adott otthont a 25. Csernyánszky Országos Középiskolai Pneumatika Versenynek áprilisban. Itt 30 csapat 60 versenyzője mérte össze tudását az egyszerű sűrített levegős alkalmazásokkal működő rendszerekből. A nagykőrösiek taroltak, de a szegediek a dobogó harmadik fokán végeztek.

A győztes Kis László a versenyen.

Csikós András

Farkas Benjamin

22 Csongrád megyei diák jutott tovább a különböző tanulmányi versenyek januári elődöntőiből. Ők 11 szakmában versenyezhettek tovább a válogatókon, ahol eldőlt, hogy közülük 7 fiatal lehetett ott a fővárosi döntőn. A Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnázium és Szakközépiskola három tanulója jutott a országos szakmai tanulmányi verseny Hungexpón szervezett fináléjában, mindhárman a dobogón végeztek.A legelőkelőbb helyet Kis László automatikai technikus szerezte, ő mindenkit maga mögé utasított. Ez természetesen Lengyel János és Szemenyei Béla szaktanár és -oktató munkáját is dicséri. – Érettségi után kezdtem tanulni ezt a szakmát, kétéves volt, és most végzek. Szeretnék továbbtanulni a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán mechatronikai szakon, ha nem is biztos, hogy a következő tanévtől – mondja Kis László a Déri egyik tanműhelyében.Kiderült, a háromlépcsős versenyből neki a középső, a válogató volt a legnehezebb. A budapesti döntőn csak gyakorlati feladatokat kaptak, gyártósori berendezéseket kellett működésbe hozniuk, kettőt programozással, egyet hibakereséssel és -javítással. – Én úgy lettem első, hogy az egyik szerelésre sajnos nulla pontot kaptam, a többi viszont tényleg nagyon jól sikerült, különösen a PLC-programozás – emlékezett vissza a versenyre.Kis László készül a szakmák olimpiájának nevezett Worldskills versenyre is, ott van a legjobb 16 magyar között, ahonnan csak ketten juthatnak ki a döntőre. A Festo cég készíti fel, csakúgy, mint Csikós Andrást, merthogy a másik déris is versenyben van még.Az automatikai technikusnak tanuló András az országos szakmai versenyen harmadik lett, neki a döntő volt a nehezebb és a válogató az egyszerűbb. Felkészítésében Vida Gellért és Szemenyei Béla szakoktató és -tanár segített a legtöbbet. – Bár a szerelés nekem sikerült a legjobban, a nagyobb súllyal szereplő programozást sajnos elrontottam, mert időzavarba kerültem – mondja. Éppen jól kiegészítik egymást, Lászlóval a Worldskills versenyre készülve, aki a programozásban, míg András a szerelésben erős.– A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karán szeretnék továbbtanulni, ott fel lehet venni az irányítórendszereket. Már van 460 pontom, ezzel szinte biztosan felvesznek – néz magabiztosan a jövőbe a tavaly érettségizett Csikós András.Ugyancsak harmadik lett az országos versenyen a mechatronikai technikusnak készülő Farkas Benjamin. Tanára Kis Zoltán, szakoktatója az SZKT-nál Beretka József volt. Ő is az érettségi utáni egyéves képzést végezte el, és évfolyamtársa is Andrásnak. – Egyetemi továbbtanulásban nem gondolkozom, a szakmában lépnék előrébb, ezen belül is a PLC-programozás érdekel, megcélzok egy OKJ-s tanfolyamot – mondja. Neki a verseny során a döntő volt a legnehezebb. Szerinte az iskolában gyakoroltaknál kicsit újabb technológiák is előkerültek, és ez okozott neki némi nehézséget.– Nyolcan voltunk az osztályban, éppen hogy csak elindult a képzés az alacsony létszám miatt – mondja Benjamin, hozzátéve, pedig ez egy hiányszakma. Megemlíti még osztálytársát, Turai Márkot, aki ugyancsak indult az országos versenyen, és csak néhány pont hiányzott neki a döntőhöz.