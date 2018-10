Versenyt fut az idővel a parlament kútügyben

– Az új változat most készül, reményeink szerint kiállja a próbát, és megfelelő lesz – nyilatkozta lapunknak B. Nagy László országgyűlési képviselő.– A Belügyminisztériumban és az Agrárminisztériumban most egyeztetnek az előterjesztésről. Az idő sürget minket, mert a hatályban lévő törvény szerint bejelentési kötelezettség vonatkozik a fúrt kutak tulajdonosaira: 2018. december 31. Akik engedély nélkül fúrattak ilyet – és ők sokan vannak – bajba kerülhetnek. Az a cél, hogy az év végéig megszülessen az új jogszabály.Júliusban adtuk hírül, hogy új törvényt alkotott az Országgyűlés e témában, 80 méteres talpmélységig nem kell engedélyt kérni a kutak fúrásához, ha a háztartáshoz szükséges a víz. A Fidesz-frakció úgy érvelt, ez a törvény megoldja a tanyán élők gondjait, illetve mindazokét, akiknél nem elérhető a vezetékes vízszolgáltatás. Az ipari fölhasználásra készülő kutakra e jogszabály szerint is engedélyt kellett volna kérni.A törvényről az volt a véleménye a Jobbiknak, az MSZP-nek és az LMP-nek is, hogy nem vigyáz eléggé a felszín alatti vízkészletre. Áder János köztársasági elnöknek is voltak fenntartásai, így például az, hogy a szöveg nem határozta meg pontosan, mekkora mennyiség számít házilagos vízkivétnek.A társadalmi egyeztetést és a hatástanulmányt is hiányolta. Normakontrollra küldte az Alkotmánybírósághoz. A testület pedig úgy találta, a törvény összeférhetetlen az alkotmánnyal, sérti a jövő generációk jogait. A kifogásolt pontokat megsemmisítette.B. Nagy arra számít, az új törvényszövegről gyorsított eljárásban fog tárgyalni az Országgyűlés.