Veszély a kecskési vasúti átjáróban: a sorompó állt, a lámpa tiltott

Nyitott sorompó mellett jelzett tilosat Szegeden, a Szabadkai úton a kecskési vasúti átjáró lámpája péntek reggel csúcsidőben, háromnegyed 8 körül hosszú percekig. Az emberek munkába és iskolába sietve átmentek rajta. Az ügyben megkérdeztük a MÁV-ot és a rendőrséget is, utóbbi negyed órán belül válaszolt, bemásolta az ide vonatkozó KRESZ-t, igaz, segítségül kiemelte a legfontosabbakat.Eszerint biztosított vasúti átjáróra csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a teljes sorompó mindkét rúdja „nyitott véghelyzetben áll", és a lámpa jelzést nem ad. Magyarul – remélem, jól értjük – ha a sorompó áll, de a jelzőlámpa nem működik, nagy körültekintéssel át lehet hajtani. De van egy erősebb pont is, miszerint akkor szabad az út, ha a fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad. Esetünkben piros volt, tehát egyértelmű, hogy tilos lett volna az áthajtás. Arra a kérdésre nem kaptunk választ, bírságol-e a rendőr, ha mégis átmegyünk hosszú percek után, amikor láthatóan technikai a hiba. Viszont megtudtuk a büntetési tételt, 60 ezer forintunk bánhatja, és azt is, hogy üzemzavar esetén a MÁV diszpécserének értesítése javasolt.

A vasúttól többet is kérdeztünk: mennyi ideig állt fenn ez a veszélyes helyzet, mi volt az oka, milyen gyakori ez, és mi ilyenkor a teendő. Erre a négy kérdésre egyáltalán nem kaptunk választ. Ők is bemásolták a KRESZ ide vonatkozó útmutatásait: működő lámpánál csak a fehér villogó fénynél mehetünk át. Pirosnál – ha jól értjük – akkor sem, ha apró gyerekek potyognak az égből. A vasút a válaszában külön is felhívta a figyelmet, hogy a félsorompóval kiegészített fénysorompó esetében a csapórúd csak kiegészítő jelzés – le is törhet –, ilyenkor is a fénysorompó tiltja meg vagy engedélyezi az áthaladást. Esetünkben határozottan tiltotta, minimum 3-4 percig. Más forrásból megtudtuk, a Szeged–Budapest vonal automatizált, a számítógép érzékeli az ellentmondást, és egy időn belül feloldja. Valószínűleg úgy, hogy kikapcsolja a lámpát, így az álló sorompó és a nem működő jelző olyan, mint a sorompó nélküli átjáró.