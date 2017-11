Veszélyben a keresztény értékrenden alapuló kultúra: lengyel-magyar konferencia a Háromtenger-koncepcióról

a Balti-tenger, a Fekete-tenger és az Adria közötti országok együttműködését Robert Schuman kereszténydemokrata politikus a második világháború után úgy képzelte el, hogy az keresztény értékrenden nyugszik. A konferencia a potenciális veszélyforrásokat hivatott feltárni, amelyek ezt fenyegetik.

12 európai állam a tagja annak a keresztény kultúrán alapuló együttműködésnek, amelyről pénteken tartott nemzetközi konferenciát a szegedi lengyel konzulátus és a Szeged–Csanádi Egyházmegye Világok találkozása, kultúrák ütközése – A kelet-közép-európai értékrend létjogosultsága a multikulturális Európában, a Háromtenger-koncepció mint a regionális együttműködés új dimenziója címmel.A tanácskozásos előtti sajtótájékoztatón Biernacki Karol szegedi tiszteletbeli lengyel konzul, társszervező elmondta,Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete hangsúlyozta, a Háromtenger-egyezmény infrastrukturális közösséget is tartalmaz, valamint fejlesztési lehetőségeket rejt. A diplomata külön köszöntötte a szegedi lengyelbarát közösséget, és bejelentette, a szegedi egyetemen jövőre lengyel szak is indul.Zbigniew Krysiak, a varsói Schuman Intézet igazgatója kiemelte, ideje áttérni a tervezés szakaszáról a megvalósításra. Figyelve arra, hogy az intézményi, politikai és üzleti szempontok nem uralják el a közös gondolkodást, mert a Brüsszel körül kialakult válságokat éppen ez okozza. Javasolta, hogy az együttműködést nevezzék el Robert Schumanról.A konferencián Rigó Mihály mérnök az infrastrukturális lehetőségekről beszélt, Maciej Szymanowski, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója a jelenlegi elképzelésekről számolt be. Marius Lazurca, budapesti román nagykövet Románia, Sesztay Ádám, a Külügyminisztérium főosztályvezetője Magyarország szerepvállalásáról tartott előadást.