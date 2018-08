Veszélyeztetettebb az itt élő földikutya, mint a hegyi gorilla - több turistát hozhat az új natúrpark a Homokhátságba

Az új natúrpark területe a kritikusan veszélyeztetett délvidéki földikutya élőhelye is. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

A térség különleges növénye a gyapjas gyűszűvirág, és kedvelt élőhelye a délvidéki földikutyának is. Ennek a föld alatt élő ősi rágcsálónak – amely a 2018-as év emlőse – egy kisebb, 100-180 példányosra becsült állománya él már csak az Ásotthalom–Kelebia–Szabadka háromszögben. A délvidéki földikutya ma már veszélyeztetettebb, mint a hegyi gorilla vagy az óriáspanda, eszmei értéke példányonként 1 millió forint.

A natúrpark megalakításának az a célja, hogy a térség jellegzetes és gazdag természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékeit, örökségét – egy tájszintű együttműködés részeként – megőrizze, az utókornak átadhassa, illetve minél több emberrel megismertesse. A települések közti koordináció részeként ökoturisztikai célú beruházásokat is terveznek, többek között a területen áthaladó Euró Velo 13 kerékpáros túrautat fejlesztenék, információs táblákat, pihenőhelyet, bicikliszervizt és ökoturisztikai látogatóközpontot alakítanának ki a natúrparkban. A térség turisztikai szolgáltatásának kibővítésével nő a vonzereje, és várhatóan egyre többen jönnek majd pihenni, kikapcsolódni oda.Az új natúrpark területén, amely 68 ezer hektárnál is nagyobb, és a déli hátáron is átnyúlik, 27 ezren élnek.A természet védelméről szóló törvény szerint az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá természetkímélő gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe kaphatja meg a natúrparki címet.