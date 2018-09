Veszteségesek, de kellenek a telefonfülkék

A mobiltelefonok tömeges elterjedésével ma már csak nagyon kevesen használják az utcai nyilvános telefonfülkéket. Hogy mennyi ilyennek kell lennie, azt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rendelete szabályozza.Eszerint minden megkezdett háromezer lakosonként kell egy-egy telefonfülke a településeken. Ahol pedig háromezernél kevesebben laknak, ott legalább egyet kell üzemeltetnie a szolgáltatónak, amely Csongrád megyében az Invitel.Gombkötő Zoltán, a cég PR-menedzsere lapunknak elmondta, hogy ők ezt túl is teljesítik. Az Invitel Csongrád megyében 245 telefonállomást működtet, ez pedig 72-vel több, mint amennyit a rendelet alapján kellene.– A telefonálási szokások változásával párhuzamosan a 15–20 évvel ezelőttihez képest ma 60 százalékkal kevesebb fülke van az utcákon. Egy készülék átlagosan néhány ezer forintot forgalmaz egy hónapban, így egy fülkére nagyjából egy óra beszélgetés jut havonta, a fenntartásuk így veszteséges – mondta Gombkötő Zoltán. A PR-menedzsertől azt is megtudtuk, hogy a nagyobb városokban még szívesebben használják a fülkéket, a kisebb településeken viszont szinte már csak segélyhívásokat indítanak.2011. január 1-jétől egyébként már csak érmés készülékeket üzemeltetnek, mert azóta már nem forgalmaznak telefonkártyákat. Viszont a fülkék a 10, 20, 50, 100 és 200 forintos érméken kívül elfogadják a fél-, 1 és 2 eurós fémpénzeket is.– Ezt az Invitel rendszeresen elvégzi, öt–nyolc évente pedig teljesen felújítják a nyilvános fülkéket – tette hozzá Gombkötő Zoltán, aki azt is elmondta, hogy rongálás napi szinten előfordul, ezek kijavítására a fülkék éves összbevételének 15 százalékát fordítják.Azokat a fülkéket pedig, amelyeket leszerelnek, előfordul, hogy intézményeknek, alapítványoknak, sőt akár magánembereknek adják. Így lett például az egyikből könyvszekrény a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában.