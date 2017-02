Vesztésre áll Török Márk, de marad

– Jogorvoslattal fogunk élni – írta lapunk kérdésére a Szegedi Tudományegyetem hallgatói önkormányzatának sajtóügyekkel megbízott referense, Patai Ádám. A diáksajtós azt is hozzátette, hogy a jelenlegi helyzettel kapcsolatosan mérlegelik egy sajtótájékoztató összehívását is.A csavar az ügyben még az is, hogy Török Márkot 2016 szeptemberében is elnökké választották azok után, hogy a 2015-ös őszi megválasztását is megsemmisítette a Szegedi Tudományegyetem rektora, Szabó Gábor. Így Török Márk elnök maradhat egyfelől a 2015-ös megválasztásával kapcsolatos másodfokú döntésig, ráadásul még azt is meg kell várni, hogy a 2016-os, a rektor által szintén megsemmisített választással összefüggésben is meghozza döntését a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.2015. szeptember 24-én úgy választotta meg az egyetemi hallgatói önkormányzat választmánya elnöknek Török Márkot, hogy éppen pár hónappal a választás előtt lépett hatályba a közoktatási törvény passzusa, amely szerint csak akkor választható meg egy diák vezetőnek, ha egybefüggően négy évnél tovább nem viselt tisztséget . Török Márk 2005 óta a bölcsészkaron, 2007 óta pedig egyetemi szinten tölt be elnöki posztot.Erre hivatkozott Szabó Gábor, a SZTE rektora, aki élt azzal a jogával, hogy az egyetem első vezetőjeként megsemmisítheti a hallgatói választás eredményeit, amennyiben törvénytelenséget észlel.A közoktatási törvény azonban nem fogalmaz egyértelműen abban a tekintetben, hogy a négy év tiltása visszamenőlegesen számítandó, vagy a törvény hatálybalépésétől kell arra figyelemre lenni. Maga Török Márk is és a rektor is állásfoglalást kértek az Emberi Erőforrások Minisztériumától: decemberben Töröknek azt válaszolták, hogy nem visszamenőleges hatályú a törvény, magyarul Török 2015 szeptemberétől még négy évig betöltheti a posztot, a rektornak pár hónappal később már viszont azt, hogy mégsem jogszerű Török hosszú elnöksége. Ekkor semmisítette meg a rektor a döntést.Török viszont a bíróságon támadta meg a rektori döntést, ebben született most ítélet, amely a rektornak ad igazat. Információink szerint Török Márk ezt is megtámadja, így a jogerős másodfokú ítéletig még élvezheti a diákvezérséget. Az persze kérdés, hogy meddig, mivel a 2016-os megválasztásával kapcsolatban is ugyanezt a tortúrát végig kell csinálni, ami akár még évekig eltarthat.