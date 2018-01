Vetni és aratni is lehet majd az ópusztaszeri emlékparkban, csendőrőrssel és gépparkkal bővülhet a skanzen

A hagyományőrzők is gyakori vendégek az emlékparkban. Fotó: Török János

A tavalyi év legnagyobb fejlesztése a monostort érintette az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kertész Péter igazgató lapunknak elmondta, nehéz volt eldönteniük, hogy mit kezdjenek a romokkal, általában gyerekek szaladgáltak rajtuk.– Ez az egyetlen olyan régészeti értéke az emlékparknak, ami helyben volt. Elhatároztuk, hogy a bencés szerzeteseknek állítunk emléket, akik testi megújulást is hoztak, ezért gyógynövénykertet alakítottunk ki, és felépült a Szer Gyógynövényház a Norvég Alap támogatásával – részletezte. Kertész Péter szerint ennek a beruházásnak is köszönhető részben a tavalyi látogatószám-emelkedésük. Majdnem 10 ezer fővel többen látogattak el az emlékparkba, 225 ezer 546 vendégük volt, így valószínűleg megtartják helyüket a múzeumok látogatószám szerint összeállított rangsorában. 2016-ban a nyolcadik leglátogatottabb múzeum volt az ÓNTE, a vidékiek közül pedig a harmadik.

Egy év, tíz kiállítás

A gyermekek is gyakori szereplői az ópusztaszeri rendezvényeknek. Fotó: Frank Yvette

Tavaly 10 időszaki kiállításuk volt, ezek közül a nagyszentmiklósi aranylelet másolatait, a honfoglaló magyarság régészeti hagyatékait, valamint az avarok ötvösművészetét is felvonultató Puszták aranya című tárlat még látogatható ez év március végéig. Ezenfelül képzőművészeti tárlatokat is berendeztek, a vajdasági Zentáról is volt kiállítójuk, de bemutatták a világban fellelhető magyar emlékeket is Amerikán keresztül egészen Ázsiáig, illetve természetvédelmi témájú tárlatot is rendeztek.A múzeumi csoportjuk elindított egy kutatást a magyar csendőrségről, igény mutatkozik meglévő tárlatuk bővítéséhez. Szinte minden családban volt egy-egy csendőr, akiket meghurcoltak, elüldöztek, és azóta sem rehabilitáltak őket, ezért is folytatják a kutatást. Az igazgatótól megtudtuk, céljuk, hogy egy csendőrőrsöt is bemutasson az emlékpark. Találtak is egy épületet, amelynek a tervrajzai is megvannak, most a forrásokat keresik a felépítéséhez. A skanzenbe pedig egy Szegedhez kötődő épület áttelepítését tervezik.

Paraszti gazdálkodásról gépekben

A közönség döntött

A zentai levéltárral közösen a paraszti gazdálkodások gépesítését igyekeznek feldolgozni, magyarán azt fogják bemutatni, hogy a lovat miként váltotta fel a Hoffer traktor. Nyertes uniós pályázatuk van, a szegedi és a vásárhelyi levéltár bekapcsolásával kibővítik a kutatást, amelynek nyomán elsősorban tudományos kiadványok jelennek majd meg. Gépgyűjtemény is lesz a parkban, és idén már lehet aratni, jövőre pedig akár vetni is, ugyanis egy másik projekt keretében gabonás bemutatóteret hoznak létre.A tavalyi év egyik legjelentősebb eredményének tekinti Kertész Péter, hogy a szállás.hu oldal által meghirdetett, Az év turisztikai attrakciója versenyben a harmadik helyet szerezték meg. – A közönség döntött, nem egy kuratórium szavazott, hanem a látogatók, így ez az eredmény az igazi visszajelzés számunkra, hogy jól dolgozunk – fogalmazott. Kérdésünkre elmondta, a programstruktúrájuk átdolgozásán is dolgoznak, hiszen egy erősebb nyári hétvégén több vendégük van, mint például a Nyílzáporkor, vagyis az ÓNTE immár nem a rendezvényei miatt népszerű.