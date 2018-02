Vezessenek óvatosan, mutatjuk, hogy járt a Bük-fürdő-Szeged DAKK-járat! - fotók, videó

A meteorológiai előrejelzések alapján csütörtökön legfőképp a Dunántúlon várható számottevő havazás, ahol napközben újabb jelentős mennyiségű 5-15 cm friss hóréteg is kialakulhat, áll a Magyar Közút közleményében: Szeged környékén kora reggel óta esik a hó. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala, Somogy és Baranya megyében 50 km/óra körüli széllökések eredményezhetnek hófúvásos szakaszokat, ígérik, ugyanis az eddig lehullott és a csütörtöki napra érkező további friss havat a nagyobb erejű széllökések könnyen újra és folyamatosan a közutak burkolatára juttathatják. ettől eltekintve azért Csongrád megyében sem árt nagyon-nagyon óvatosan közlekedni a hóesésben.

Helyükön a hófogók

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. még a téli üzemeltetési időszak előtt, novemberben kihelyezte valamennyi megyében a hófogó rácsokat, oda, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége. Az ilyen időjárási körülmények között kialakuló havas szakaszok megszüntetése rendkívül idő- és energiaigényes – mivel a szél folyamatosan visszahordja a letakarított havat a burkolatra, ezért eredményesen csak a viharos széllökések befejeztével tud fellépni a közútkezelő. A társaság a saját gépparkja mellett szükség esetén a szerződéses alvállalkozóit is az utakra rendeli, hogy a hófúvásos szakaszokon folyamatosan be tudjanak avatkozni.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018.



Akkor most mutatjuk, mi történhet a havas úton a gépjárművekkel, még a személyautónál nagyobbakkal is: szerdán Vas megyében a menetrend szerinti Bük-fürdő-Szeged járat landolt az árokban. A balesetről a 112Emergency Press fotókat és videót is készített.

A portál cikkében azt írják, a Bük-fürdő és Szeged között közlekedő autóbusz Söpte és Vasasszonyfa között egy hóátfúvásos szakaszon megcsúszott és a jármű árokba hajtva, az oldalán állt meg.

Az ajtókat nem lehetett nyitni, így az utasokat a tűzoltók szabadították ki. A sofőrnek is köszönhető volt, hogy nem alakult ki pánikhangulat, mert higgadtan közölte az utasokkal, hogy mi történt és mik a következő lépések. A 13 utas ezért türelmesen várakozott, közben kedélyesen beszélgettek, nevetgéltek. A balesetben senki nem sérült meg.

A mentést nehezítette, hogy időnként viharos erejű szél hordta a havat. A helyszínre szombathelyi tűzoltók érkeztek, akik először kiásták az első ajtó környékét, így az ajtó nyithatóvá vált, de megkérték az utasokat, hogy maradjanak bent még egy kicsit a védett helyen. A mentesítő busz érkezése előtt a tűzoltók kisegítették a buszon tartózkodókat, néhányan fűtött rendőrautókba ültek be. Az autóbuszt az ÉNYKK kamionmentője vontatta ki az árokból, teljes útlezárás mellett.



A Söpte és Vasasszonyfa közötti szakasz nagy része teljesen száraz volt, néhány hóátfúvásos szakasz kivételével. Ilyen volt például az a rész is, ahol a busz árokba hajtott.



A 112Emergency Press összefoglaló videójában az utasok "kiásásától" a busz kivontatásáig nyomon követhetők az események.