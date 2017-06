Vezessünk nyáron is biztonságosan!

Veszélyes



Gyermeket és állatot semmi esetben se hagyjunk az autóban, mert a felforrósodott járműben könnyen és gyorsan hőgutát kaphatnak, és életveszélybe is kerülhetnek.

A szezon a nyári gumik felrakásával kezdődik – ezen már túl kell, hogy legyünk –, de ezek lehetőleg ne legyenek 5 évnél idősebbek. A nagy melegben nemcsak gyorsabban kopnak a téli gumik, hanem többet is fogyaszt az autó, és veszélyes, hogy a fékút harmadával is megnőhet.A légkondicionáló kitisztítása nagyon fontos, célszerű a pollenszűrőt kicserélni és egy különleges fertőtlenítő spray segítségével elpusztítani a klímában elszaporodott baktériumokat – de még jobb az egészet szakemberre bízni.Ellenőrizzük a hűtőfolyadék és a motorolaj szintjeit, az ablakmosó folyadékot is váltsuk nyárira, és az ablaktörlő lapátokat is cseréljük le, ha a gumi elengedte magát, vagy megkeményedett a télen.Akik nem teljesen biztosak autójuk műszaki állapotában, hosszabb útra inkább béreljenek autót – bármilyen probléma esetén 24 órás assistance szolgáltatással.Magunkra is ügyeljünk, nagyon fontos a vezetés közbeni folyadékbevitel. A dehidratáltság csökkenti a koncentrálóképességet, fáradtsághoz és ingerlékenységhez vezet – ügyeljünk arra, hogy mindig legyen egy üveg víz az autóban.Figyeljünk, hogy ne melegedjen fel az autó belsejében a levegő, mert ez is fáradékonyságot és figyelemzavart okozhat. Tartsunk nagyobb követési távolságot, hogy a lassabb reakcióidő miatt is biztonságosan meg tudjunk állni.A légkondicionáló hőfokának beállításánál törekedjünk arra, hogy a külső és a belső hőmérséklet között 5-6 foknál ne legyen több az eltérés. Hosszabb útnál rendszeresen tartsunk szünetet, frissítsük fel magunkat.