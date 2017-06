Vezetékre lóg a hárs, égbe nyúl a hatalmas platán: veszélyesek a nagyra nőtt fák a sarki ház körül

Régóta süket fülekre talál a Szabad sajtó és a Váradi utca kereszteződése környékén lakók panasza az utcák veszélyes fáiról – kereste elkeseredetten lapunkat Kovács Jánosné. Az asszony nem alaptalanul aggódik: garázsának tetejére rászakadt egy hatalmas platánfaág a múlt szerdai viharban, összetörte a palát, emiatt be is ázott az épületrész. A kárért ugyan fizetett a biztosító, de az nem futja a helyreállítást – mondta Kovács Jánosné.



Pedig elmondásuk szerint már többször jelezték a többi érintett tulajdonossal a veszélyt a városüzemeltetési osztályon korábban.



– Megvizsgáltuk az említett platánfát, és valóban, a fa kétharmadra való visszacsonkolására lesz szükség – mondta Kósa János, a Környezetgazdálkodási és Közmű Osztály vezetője. Hozzátette, ilyen mértékű csonkolást csak a fa nyugalmi időszakában lehet elvégezni, ezért legkésőbb jövő év márciusáig szabtak ki határidőt a munka elvégzésére.



A sarki ház előtt a Szabad sajtó utcai hársfák is a villanyvezetékekre lógnak. Az asszony elmondása szerint a városgazdálkodás emberei csak a fák oldalát nyesték meg. A tetejére azt mondták: az már a DÉMÁSZ feladata.



– Egy éve rendszeresen telefonálgatok az ügyben, de semmi válasz. Attól félek, hogy egy viharban leszakítják az ágak a vezetéket, ami nagyon balesetveszélyes – mondta Kovács Jánosné.



Megkeresésünkre az áramszolgáltató azt az ígéretet adta tegnap, hogy legkésőbb ma megoldják a problémát.





Beázott a garázs, alatta áll az asszony autója. Fotó: Borbola Lilla

Az áramszolgáltató mára ígérte a villanyvezetékre lógó ágak nyesését.Fotó: Borbola Lilla