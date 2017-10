Vidám menet köszöntötte az őszt Pusztaszeren

- Aki nem tart velünk, nem barátunk – dobolta ki a kisbíró szombat ebédidőben Pusztaszeren. A faluban délután 1 órakor indult a szüreti felvonulás, mely túlzás nélkül állítható: az egész települést megmozgatta. Ebben persze az első percekben nem voltunk még teljesen biztosak, amikor azt láttuk, hogy tucatnyi lovas kocsi és nagyjából ugyanennyi szóló lovas nekiindult az utcáknak. Ekkor még azt gondoltuk, ez az egész csupán nekik buli: bejárják Pusztaszert, a fúvósok zenélnek, a friss levegőn zötyögnek egy-két órát és közben integetnek annak a néhány embernek, aki szembe jön. Jóleső volt látni, mennyire más világ a városhoz képest egy falu, főleg ahol olyan összetartó közösség van, mint Pusztaszeren.- Itt mindenki ismer mindenkit - hallottuk a kocsin, melyen nekünk is helyet szorítottak. Erre egyébként mi is hamar rájöttünk – elég volt csak a 78 éves Ilonka nénit hallgatni, aki egyfajta idegenvezetőként szinte minden házra rámutatott. Itt a Jóska lakik, itt meg a Laci. Mi több, azt is megmutatta, hol kapálta a répát fiatal korában és milyen úton mentek haza későbbi férjével a bálból. Fia, Bitó Zsolt és menye, Éva pedig gyakorlatilag mindenkinek név szerint köszönt, akit meglátott. Márpedig nézelődőből sok volt: aki csak tehette, kiment az utcára, hogy legalább egy integetéssel köszöntse a menetet. A rendezvény azonban nem csak a köszöngetésekről szólt: a társaság több helyen megállt, ahol megvendégelték őket. Volt, aki csak a bort, pálinkát lengette kapuban, de néhány helyen igazi terült terülj asztalkámat rendeztek a szüreti társaságnak.- Három kiló lisztből sütöttem a süteményt – mesélte Margitka, akit a falu szakácsaként ismer mindenki. – Nagyon tetszik ez a rendezvény, szeretek mindenben részt venni és szívesen vendégül látok bárkit – mondta asz asszony, miközben segítői üdítőt, bort vittek a háza előtt zenélő, táncoló társaságnak. – Köszönjük, vezetünk – rikkantotta le a bakról Csókási Zoltán, visszautasítva az alkoholt. Arra a kérdésre, miért jó ez a program, nevetve csak annyit mondott: amellett, hogy hagyományt őriznek, még össze is hozza a falut.A programot egyébként éppen ezért kiterjesztették a munkástelepre is: a Pusztaszer táblától több kilométerre lévő településrész lakói általában kimaradnak a rendezvényekből, a szüreti felvonulók viszont elsőként hozzájuk mentek el. – Köszönjük, hogy itt voltatok – kiabálták nekik az utak mellett álldogáló vagy éppen a kapukerítést támasztó idősek és fiatalok.A szüreti felvonulás mazsorett bemutatóval zárult, este pedig bált tartottak a település központjában felállított óriás sátor alatt.