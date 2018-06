Vidékre jön az Operaház: Vásárhelyre a Turandotot, Szegedre a Bohéméletet hozzák

Solymos László, Szeged alpolgármestere fogadta szerdán Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját a városházán. Köszöntőjében kifejtette, hogy a digitalizáció miatt csökkent az érdeklődés a könyvtárak és a színházak iránt, ugyanakkor annak a reményének adott hangot, hogy ez megállhat az Operaház kezdeményezésének is köszönhetően. Tavaly november 7-én, a magyar opera napja alkalmából – amely egyben Erkel Ferenc születésnapja is – megjelentettek egy egyedülálló CD-gyűjteményt, amely a hazai operakultúra 200 évét rögzíti. Ezt minden megyébe eljuttatják, közel ezer intézménybe. Ahogy az Operaház főigazgatója fogalmazott: komoly ajándékot rejtenek a dobozok.A kezdeményezés másik része, hogy körbejárják a hazai vidéki nagyvárosokat. Mivel az Andrássy úti épületet felújítják, így az Operaház társulatának akad ideje bejárni a megyei jogú városokat. Először Hódmezővásárhelyen vendégszerepelnek, Puccini Turandot című darabját adják elő koncertszerű változatban a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban október 12-én. Szegedre jövőre érkeznek: február 8-án Puccini Bohémélet című operáját láthatja a közönség a Szegedi Nemzeti Színházban. Az összes előadásra válthatók bérletek a Filharmónia Magyarország szegedi irodájában, Hódmezővásárhelyen pedig az előadás helyszínén. – Mindkét előadás alkalmas arra, hogy bárkiből operarajongót faragjon – mondta Ókovács Szilveszter.A megbeszélésen jelen volt még Szamosi Szabolcs is, a Filharmónia Magyarország igazgatója, aki elmondta, hogy Szegeden a Tisza bérlet új közönséget termelt ki, ugyanakkor a régit is sikerült megtartaniuk. A koncertek iránt folyamatosan nő az érdeklődők száma.