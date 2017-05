Videókkal kampányol az erőszak ellen egy szegedi fiatalember

– Magyarországon naponta történik iskolai bántalmazás és gyűlölet-bűncselekmény. Azt szeretném, ha az áldozatoknak nem kellene tovább félniük, szabadságban és nyitottságban élhetnék az életüket – fogalmazta meg célját Molnár Márk . A 22 éves szegedi fiatalember nemrégiben egy videókampányt indított. A kétszer félórás kisfilmekben interjúk láthatók bántalmazott fiatalokkal, a jelenségeket látó pedagógussal, illetve egy összefoglaló arról, hogy mi a kampány célja.– Engem is tíz évig súlyosan bántalmaztak az iskoláimban, mert transznemű és biszexuális vagyok – beszélt Márk saját érintettségéről.– Átéltem, milyen folyamatosan fekete báránynak lenni, és a rettegést, hogy nem tudok mit tenni. Megfenyegettek ugyanis, hogy bajom esik, ha a rendőrséghez fordulok, egyenlő bánásmód hatóság akkoriban pedig még nem létezett.Márk azt mondja, kampányával nemcsak saját sebeit szeretné begyógyítani, hanem mindenkin szeretne segíteni, akit igaztalanul bántanak nemi identitása, politikai nézete, vallása vagy bármi más miatt. – Azt gondolom, őket is ugyanúgy képviselni kell, mint ahogy egy miniszterelnök teszi az egész országgal. A bántalmazásokat pedig nem szabad annyiban hagyni, hiszen – akárcsak egy szívrohamnál – ha nem avatkozunk közbe, annak súlyos következményei lehetnek. Ezek az emberek ugyanis elszigetelődnek, magányosak lesznek, és depresszióssá is válhatnak.Márk a videóit elküldte már iskoláknak, civil szervezeteknek és politikai pártoknak is. Emellett PET-palackokat, sörösdobozokat és -üvegeket is gyűjt – kampánya támogatását is ilyen formában várja. – A befolyt pénzből egy rendezvényt szeretnék létrehozni Szeretni emberi jog címmel. Itt gyűjtenénk aláírásokat is, amellyel arra kérjük a kormányt, foglalkozzon ezzel a súlyos társadalmi problémával.