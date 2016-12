Videóval toborozzák a hallgatókat

Pörög a kamera, készül az imázsfilm. A videós reklám több középiskolást ér el, mint bármi más.

Fotók: Molnár Bence

Másfél perces, pörgős és vidám kisfilmmel igyekszik megszólítani leendő hallgatóit a Szegedi Tudományegyetem. A hangulatos, YouTube-ra is feltöltött videót a 16-18 éves középiskolásoknak szánják, hogy jobban megismerhessék az egyetem életét, illetve Szegedet, és felkeltsék érdeklődésüket az SZTE iránt.Az angol és magyar nyelvű változatban is elkészített imázsfilm magyar narrátora Szabados Ágnes , az RTL Klub híradósa, riportere, az egyetem egykori hallgatója, míg az angol változatot egy amerikai színésznő hangja kíséri, aki egy műszaki cikkeket gyártó világmárka hangja is.A filmben felbukkannak Szeged emblematikus helyszínei és eseményei a Széchenyi tértől a Dóm téren és a TIK-en át a borfesztiválig és az egyetemi diplomaosztóig. A hallgatótoborzó videó magyar változatát a YouTube-on öt nap alatt közel hatezren látták, az angolt egy másik videomegosztón két-háromezren, a legtöbben az Egyesült Államokból.– Mivel a fiatalok naponta átlagosan egy órát is eltöltenek videomegosztó oldalakon, úgy gondoltuk, fejleszteni kell az egyetem ilyen jellegű tartalmait, hogy eljusson az üzenetünk hozzájuk. A videó tartalma és megvalósítása közös ötletelés eredménye volt egy szegedi céggel, amelynek vezetője egyébként szintén az SZTE-n végzett – mondta el Bittner Péter , az egyetem közkapcsolati igazgatója. Az SZTE-n végzett Szabados Ágnes szívességből vállalta a szöveg felmondását az RTL Klub pesti stúdiójában, amelynek használatáért a médiacég sem kért pénzt. A videóban látható hallgatók szintén ingyen vállalták a részvételt.

– Egy négyfős stáb dolgozott a kisfilmen, ami nagyobbrészt az én munkám – mondta el Guba Gergő rendező, vágó. A fiatal filmes augusztus óta készítette elő, forgatta, vágta a videót, amelyet a statisztikák szerint pár nap alatt máris öt kontinensen láttak.