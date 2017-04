Vidux Tisza Squash SE: Az egyiknek sikerült, a másiknak nem

– Csak az eredményhirdetésnél tudtuk meg, hogy mi nyertünk, addig a számolgatás ment – fogalmazott Hajnal Helga, a Vidux Tisza Squash SE fallabdása, akit az OB I-es csapatbajnokság hétvégi utolsó fordulójáról kérdeztünk. A Vidux hat ellenfeléből ötöt legyőzött a szezonban, az egyetlen vereség miatt azonban izgulhatott a budapesti esemény végén.



– Tudtuk, hogy hibátlan szereplésre lesz szükségünk, de azt is, hogy a riválisoknak is hibázniuk kell. Az utolsó pillanatig nem lehetett tudni, végül kinek kedveznek a számok, így persze még nagyobb volt az örömünk. Hajnal mellett Csókási Gabriella, Takács Kata, Páj Linda és Laskai Vanda alkotta a szegedi csapatot.



– Annyiszor múlt már minimális dolgokon az első helyünk, megérdemeltük, hogy most nekünk legyen szerencsénk – folytatta. – Tavaly ugyanúgy buktuk el az aranyat, mint most a fiúk. Ezzel kvalifikáltunk a Bajnokok Ligájába is: jó lenne elindulni az európai elitben.



Ha már említette a férfiakat: a Viduxnak itt ezüst jutott. „Csak" ezüst, mert Vasék a bajnoki címért utaztak a fővárosba.



– A beíráson múlt minden – kezdte Vas Máté. – Az utolsó meccsig veretlenek voltunk, csakúgy, mint a nagy rivális PSA-Griff. Az egymás elleni meccsen azonban a budapestiek egy váratlan húzással megkavarták a párosítást, ami végül nekik kedvezett. Pechünk volt: a finn légiósunk, Henrik Mustonen hiába nyert, két szettet elbukott, én pedig olyan ellenféltől kaptam ki a térdműtétem után, aki korábban soha nem vert meg. Csalódottak vagyunk, mert nyerni szerettünk volna – tette hozzá.



Vas Máté és Mustonen mellett a Viduxban Sebők Benedek, Hoffmann Péter, Farkas Balázs, Vas Márton és Kiss Dániel lépett még pályára a szezonban. A másik két szegedi csapat közül a Marostő SE újoncként a nyolcadik helyen zárt, a Platán SE pedig kilencedik lett, így mindkét együttes osztályozót játszik a bennmaradásért.